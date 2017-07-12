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    Общество

    В Украину впервые прибыли два новейших самолета-разведчика США

    (обновлено: )51
    В Одессу для участия в учениях прибыли сразу два новейших американских самолета-разведчика P-8 Poseidon. Это первый визит такой техники не только в Одессу, но и Украину.
    Самолет P-8 Poseidon
    facebook.com/GeneralStaff.ua

    КИЕВ, 12 июл — РИА Новости Украина. В Украину прибыли два новейших американских самолета-разведчика P-8 Poseidon.

    В Одессе стартовали украинско-американские военно-морские учения Си Бриз-2017
    pushkinska.net
    В Одессе стартовали международные учения Sea Breeze-2017

    Как сообщает пресс-служба генштаба ВСУ в Facebook в среду, они впервые прибыли в Одессу для участия в украинско-американских учениях  Sea Breeze-2017.

    В Одессе проходят международные военно-морские учения Sea Breeze в духе программы "Партнерство ради мира" и в соответствии с программой двухстороннего сотрудничества между министерствами обороны Украины и США на текущий год.

    "Одиннадцатого июля в город для участия в учениях прибыли сразу два новейших американских самолета-разведчика P-8 Poseidon. Это первый визит такой техники не только в Одессу, но и Украину. Во всех предыдущих учениях Sea Breeze принимали участие базовые патрульные P-3 Orion, которые недавно стали снимать с вооружения и заменять "Посейдонами", — говорится в сообщении.

    facebook.com/GeneralStaff.ua
    Самолет P-8 Poseidon

    Американо-украинские военно-морские учения Sea Breeze-2017 стартовали в понедельник на юге Украины. 

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