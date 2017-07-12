США дадут Украине $25 млн помощи в сфере безопасности

КИЕВ, 12 июл — РИА Новости Украина. США решили предоставить Украине 25 млн долларов помощи в сфере безопасности, говорится в сообщении Посольства США в Украине в Twitter.

"В июле США выделили 25 миллионов долларов помощи Украине в сфере безопасности, включая рации Harris для защищенной связи", — говорится в сообщении.

Также в сообщении с помощью хэштега #PartnerStrong американская сторона отметила партнерство США и Украины для укрепления Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что эта помощь была передана Украине при посредничестве Европейского командования Вооруженных сил США.

Ранее государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон напомнил, что с начала войны на Донбассе США предоставили Украине 600 млн долларов помощи.