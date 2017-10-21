Ветераны АТО взяли на себя ответственность за митинг под Радой

КИЕВ, 21 окт — РИА Новости Украина. Участники акции протеста под Верховной Рады не намерены сворачивать палаточный городок на улице Грушевского и собирают в субботу, 21 октября, на 18:00 народное вече, передает УНИАН.

Согласно заявлению участников митинга, всю ответственность за дальнейшее проведение акции взяли на себя бывшие бойцы добровольческих батальонов, которые были участниками Антитеррористической операции (АТО) в Донбассе.

"С позавчерашнего дня здесь запрещены партийные флаги… Реальные организаторы лагеря — люди, которые остались, когда парламент начал игнорировать требования людей во вторник, — это военные, это добровольцы", — заявил народный депутат от фракции "Самопомич" Егор Соболев.

"На вече (в субботу — Ред.) военные представят план действий. В 18.00 увидимся здесь, на площади Конституции", — добавил нардеп.

В своюочередь боец батальона "Донбасс", который представился позывным "Катана", сказал, что ветераны АТО берут на себя всю ответственность за проведение акции. "Мы собрались здесь с четкими тремя требованиями. Первое — предателей Украины под суд. Власть – всю — забрать у олигархов. И третье — установить правила для всех одинаковые. Это требования, которые наш народ уже ставит несколько лет подряд с начала АТО", — заявил боец батальона "Донбасс".

Также он отметил, что участники акции "будут стоять до конца для того, чтобы наши требования были удовлетворены".

Кроме того, боец батальона "Айдар", представившийся позывным "Бача", отметил, что добровольцы находятся возле парламента, чтобы "никто безнаказанно не нападал на людей" и чтобы "защитить людей и порядок".

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"Мы призываем побратимов-добробатов присоединяться к нам", — сказал он.

Во вторник, 17 октября, несколько тысяч человек с флагами партий "Национальный корпус" (создана на базе спецбатальона "Азов"), ВО "Свобода", а также партии экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили "Движение новых сил", ВО "Батькивщина", "Объединение "Самопомич", "Гражданская позиция" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Верховной Рады с требованиями отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд. Правоохранители усилили охрану общественного порядка в правительственном квартале, полиция перекрыла движение на центральных улицах.

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В результате столкновений в центре Киева пострадали несколько человек, в том числе двое правоохранителей. Итогом митингов стало установление палаток под зданием Рады на улице Грушевского.

В четверг, 19 октября, активисты Общественного движения "Чесно", "Реанимационного пакета реформ", "Автомайдана", "Антикоррупционного штаба" и "Центра противодействия коррупции" заявили о прекращении участия в акции протеста под Верховной Радой.