Эксперт: если легализовать оружие, люди будут решать вопросы перестрелками

РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

Ночь на 5 октября в Украине была неспокойной. В частности, в Днепре квартирные воры применили гранаты и ранили пятерых правоохранителей. Об этом сообщила полиция Днепропетровской области. По ее данным, во время выезда на вызов по квартирной краже подозреваемые начали сопротивляться и применили две гранаты и огнестрельное оружие. После этого нападавшие скрылись.

Неспокойно было и в центре Харькова. Там неизвестные обстреляли автомобиль Audi, водитель которого погиб на месте. По словам очевидцев происшествия, нападавшие стреляли из автомата.

И еще один инцидент произошел в Хмельницком. Утром там произошел конфликт со стрельбой между двумя группами людей. Во время схватки они применили охотничье оружие и травматические пистолеты. В результате, ранения получили пятеро участников схватки, посторонние граждане, к счастью, не пострадали, — сообщают в полиции.

Криминогенную ситуацию в стране проанализировал специалист по безопасности Олег Котенко в эфире радиостанции Голос Столицы.

Вы можете согласиться с тем, что на этой неделе в стране обострилась криминогенная ситуация?

– Я могу сказать, что, если есть стрельба и огнестрельного оружия, значит все-таки у людей на руках оно есть, а раз есть оружие, то естественно они его применяют. Применяют в различных случаях – тогда, когда их жизни что-то угрожает, и тогда, когда они просто нападают на людей.

То, что происходит, именно обострение ситуации в последнее время, наверное, все-таки говорит о том, что у нас в стране не совсем хорошо с тем вопросом, что правоохранительные органы не наказывают тех людей, которые применяют это оружие, либо их совсем не находят. Поэтому они считают, что они останутся безнаказанными, поэтому применение оружия участилось в данном случае.

На чьи плечи ложится вина за обострение криминогенной ситуации?

– Конечно, Министерство внутренних дел отвечает за все эти вопросы, потому что это стрельба из огнестрельного оружия как раз таки касается непосредственно Министерства внутренних дел. Должны быть какие-то оперативные разработки.

Я считаю, что все-таки люди должны больше доверять непосредственно Нацполиции, доносить информацию. В данном случае такого доверия нет, либо просто нет профессионалов, которые могли бы со своей стороны выполнять такую работу.

Как правоохраниетли должны действовать на предупреждение, чтобы предотвращать такие преступления?

– Прежде всего это поиск оружия. Оружия на руках у населения достаточно много, потому что это связано с тем, что у нас проводятся военные действия на востоке Украины.

Естественно, нужно искать оружие, его нужно отыскивать и как можно скорее их изымать из рук людей, тем более, криминала, которые этим оружием пользуются – это первый момент.

Второй момент – группировки, которые существуют у нас, они же не создаются за один день. По всей вероятности эти группы лиц уже наверное стоят на контроле у правоохранительных органов, нужно больше обращать внимание и на них в том числе.

Как работает в направлении предотвращения преступления СБУ?

– СБУ работают по терроризму, что касается взрывов машин и непосредственно лиц, государственных деятелей, вот это их собственно подследственность. А что касается просто стрельбы на улицах – все-таки, наверное, Нацполиция должна этим заниматься больше.

Читайте также: Статистика с подтекстом. Криминогенная ситуация в стране регулируется Радой

Ведется ли какая-то работа по предотвращению террористических актов?

– Мы знаем, что голова СБУ сказал о том, что у нас в принципе раскрыто преступление по Хараберюше, который был взорван в Мариуполе. Я считаю это положительным моментом того, какая работа проводится, наверное, об этом, собственно говоря, никто и не знает.

Но, если раскрывается преступление, значит работа действительно ведется. Хотелось бы, чтобы те преступления, которые еще не раскрыты, как можно быстрее были раскрыты. Но и опять-таки мы обращаемся к тому, что нужно реформировать и это ведомство в том числе. И, чем быстрее мы сделаем реформы, я думаю, что все-таки раскрытия каких-то таких сложных преступлений будут увеличиваться.

Накануне глава МВД Арсен Аваков заявлял, что по результатам работы полиции за 9 месяцев этого года, раскрытие преступлений увеличилось на 25,5% в сравнении с прошлым годом. Как вы прокомментируете это заявление?

– Может быть, действительно, это манипуляция, может быть, оно так и есть. Просто в последнее время любое преступление, на которое раньше СМИ не обращали внимание, их начинают все чаще и чаще освещать. Хотя, собственно говоря, преступлений, может быть, больше и не стало, просто стало больше освещения данных вопросов.

Могут ли украинцы быть уверенными в своей безопасности на улице?

– В безопасности украинцы никогда в полной не пребывали, потому что у нас достаточно криминала, который есть на улице, людей, которые потребляют наркотические средства, людей, которые много выпивают.

Естественно, мы не можем сказать, что в полной безопасности может оказаться каждый человек. Очень хорошо, что таких больших террористических актов, как это проходит в других странах у нас нет. Это как бы хорошо, но опять-таки мы не можем быть в безопасности, я считаю.

Чего стоит остерегаться?

– Самое главное для того, чтобы люди могли быть в безопасности, нужно не вступать ни в какие конфликты ни с какими людьми, которые неадекватные на первый взгляд – это первый момент.

Второй момент – естественно, нужно в темное место суток не ходить по безлюдным переулкам, потому что вот как раз таки там может быть и большая проблема. Человек должен беспокоиться за свою безопасность самостоятельно и он должен понимать, где может пребывать он в данное время, где грозит ему опасность, а где ему опасность не грозит.

Закон о хранении оружия как-то спасет ситуацию?

– У нас просто менталитет такой. Если у человека что-то есть, какой-то там даже резиновый пистолет, он все время хочет его применить. Будет ли это непосредственно в Украине правильно воспринято, я не знаю. Потому что мы знаем, что люди, которые попали в ДТП, если у них нет пистолетов, они естественно не стреляют, они могут просто словесной перепалкой закончить решение вопроса.

Если у них будут пистолеты, то, вероятнее всего, они начнут друг в друга стрелять. Так обычно бывает. Поэтому, я считаю, что вообще-то нужно, но для начала нужно перестроиться самим украинцам и понимать, что если у тебя есть в руках огнестрельное оружие или с резиновыми пулями, то в любом случае нужно понимать, когда его применять, когда нет.

По большей части, я думаю, что это оружие попадет в руки людей, которые будут его использовать не по назначению.

Ранее глава департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко заявлял, что приток нелегального оружия в Украину не закончился, пока не наступит мир на Донбассе.

В то же время эксперт по оружию Юрий Минкин считает, что частичная легализация поможет справиться с незаконным оборотом оружия.