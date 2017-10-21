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    Общество

    Аваков заявил о "положительной динамике" в раскрываемости преступлений

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    По словам Авакова, по статистике противодействия преступлениям за 9 месяцев 2017 года, правоохранителям удалось раскрыть больше преступлений на 25,6%.
    Арсен Аваков
    Андрей Поликовський/iPress.ua

    КИЕВ, 21 окт — РИА Новости. По результатам работы полиции за девять месяцев 2017 года раскрываемость преступлений увеличилась на 25,6%, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

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    "Пришла статистика противодействия преступлениям за 9 месяцев 2017 года — правоохранителям удалось раскрыть больше преступлений на 25,6%. При всех особенностях сегодняшнего времени — есть положительная динамика", — цитирует Авакова пресс-служба МВД в Facebook.

    По его словам, по сравнению с 2016 годом количество преступлений уменьшилось на 14,5%.

    Ранее адвокат, правозащитник Виктор Чевгуз заявил, что нынешнее руководство правоохранительных органов не умеет раскрывать преступлений, поэтому их деятельность практически парализована.

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