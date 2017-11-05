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    Аналитика и комментарии

    Дети или звери? Жесткий подростковый криминал захлестнул Украину

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    Криминал поглотил Украину: убийство депутата от БПП (232)

    (обновлено: )48611
    Подростковый криминал в наши дни распространен по всей Украине. Школьники и несовершеннолетние избивают сверстников, убивают бездомных, грабят или расправляются с родителями. О самых громких случаях - в обзоре РИА Новости Украина.
    Заминированный автомобиль депутата городского совета Николаева
    Нацполиция

    Оксана Максимова, РИА Новости Украина

    Сын подорвал отца

    На днях история с подрывом автомобиля депутата Николаевского горсовета от "Оппозиционного блока" Дмитрия Жвавого приобрела неожиданный поворот. Инцидент произошел еще 30 августа — в горловину бака Toyota Land Cruiser Prado было заложено и активировано взрывное устройство.

    Нацполиция
    Заминированный автомобиль депутата городского совета Николаева

    В машине в момент инцидента находился сам Жвавый и его супруга, которые перед этим отвезли дочь в детский сад. Событие было квалифицировано, как покушение на убийство.

    Как выяснило следствие, бомбу во внедорожник депутата заложил его 16-летний сын. По данным Нацполиции, подросток смастерил и заложил в автомобиль отца дистанционную взрывчатку, которая должна была сдетонировать при поступлении входящего вызова. Несовершеннолетний позвонил, когда в машине депутат находился с женой, а устройство не сработало так, как планировалось.

    Молодой человек раскаялся в совершенных действиях и рассказал, что пошел на это из-за личные обиды. Заложить взрывное устройство он планировал заранее. Взрывчатку мастерил по рекомендациям из Интернета с самого простого мобильного телефона, проводов и скотча. Мобильный протестировал на исправность и спрятал. При поступлении входящего звонка устройство, с уверенностью подростка, должно было сдетонировать. Молодому человеку грозит срок от 10 до 15 лет или пожизненное.

    Убили за 500 гривен

    В минувшем месяце Украину всколыхнули зверства на Житомирщине в Малине, где 17-летнюю девушку избили четверо ее друзей за долг в 500 гривен. Лена Жураховская, которую после нападения без сознания обнаружили случайные прохожие, позднее скончалась.

    strana.ua
    Подозреваемая в похищении младенца в Киеве

    По данным полиции, избившие молодую девушку друзья — все местные жители, немногим ее старше. Среди мучительниц две девушки — молодые матери, а одна из них — супруга атошника.

    Расправа по любому поводу

    Резонансный случай произошел в Днепре в феврале, где молодые изверги забили до смерти спящего бездомного мужчину и нанесли серьезные повреждения другому. По данным правоохранителей, 13-летняя девушка, 16-летний парень и 19-летний безработный выпили в подъезде бутылку коньяка, после чего увидели спавших на трубах теплотрассы бездомных людей.

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    Подростки били спящих мужчин руками, ногами и камнями. В результате 44-летний бездомный умер на месте, а 33-летнего с многочисленными повреждениями местные жители передали врачам и полицейским. Молодым убийцам грозит 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

    Отомстили матери

    В Хусте Закарпатской области полиция задержала несовершеннолетних брата и сестру по подозрению в убийстве собственной матери. Так, местные жители зимой обнаружили труп женщины с ужасными травмами на берегу реки в Хустском районе.

    24 канал
    Двое детей убили родную мать

    По предварительной информации, убийцами женщины оказались ее дети: 18-летний сын и 15-летняя дочь. Подростки якобы заранее спланировали убийство и совершили его, когда их мать спала. Предположительно женщину били ножом и палкой. Далее брат с сестрой вынесли тело из дома и бросили его в реку.

    Мотивом столь жестокого убийства могли послужить многократные ссоры, которые возникали между женщиной и ее детьми. Вероятно, парень с девушкой решили отомстить матери столь жестоким способом. Если вина подростков будет доказана, каждому из них светит до 15 лет тюрьмы.

    Перерезали горло за компьютер

    На Днепропетровщине в г. Верховцево двое несовершеннолетних избили школьника и ударили его несколько раз ножом. Поводом для преступления стал новый компьютер, о котором часто рассказывал потерпевший. Один из нападавших — ранее судимый за кражу 16-летний парень. После нападения на школьника они забрали из дома монитор, системный блок, другие комплектующие, и покинули место преступления, выбросив по дороге нож.

    Нацполиция
    Двое несовершеннолетних избили школьника и ударили его несколько раз ножом

    Подозреваемых задержали и они признались, что спланировали нападение на сверстника заранее.

    Избиения прямо в школе

    В Чернигове за год произошли несколько случаев избиений школьников своими же сверстниками. В августе группа несовершеннолетних избила девятиклассницу вблизи общеобразовательной школы № 30, ее госпитализировали с ушибами мягких тканей головы, туловища и левой верхней конечности.

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    В апреле в городе группа школьниц также публично жестоко избила 15-летнюю сверстницу Полину Малоштан. Пострадавшую после инцидента забрали в областную детскую больницу с сотрясением мозга и другими травмами. Нападавшим объявили подозрение — подростков обвиняют в хулиганстве, которое сопровождалось особой дерзостью и исключительным цинизмом. Самой старшей злоумышленнице, как выяснилось, 19 лет и она учится в педагогическом университете, откуда после разразившегося скандала забрала документы.

    Сегодня
    Полина Малоштан

    Видео публичного избиения школьниц вызвало нешуточный резонанс. После этого выяснилось, что пять несовершеннолетних девушек фигурировали как минимум в трех избиениях, в частности, в присутствии своих знакомых девушки дважды издевались из своих жертв возле ТЦ в Чернигове, а однажды избили девочку возле подъезда.

    По материалам открытых источников интернет

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