Аваков сообщил шокирующую цифру изъятого в этом году оружия

КИЕВ, 25 окт — РИА Новости Украина. В Украине с начала года полиция изъяла из незаконного оборота более 2200 единиц огнестрельного оружия, сообщили в Департаменте коммуникации Министерства внутренних дел Украины со ссылкой на министра внутренних дел Арсена Авакова.

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"За этот период задокументировали 7110 фактов незаконного оборота оружия. А это на 39% больше, чем за 2016", — сказал Аваков.

По его словам, установлено 5185 человек, причастных к незаконному обороту оружия (в 2016 году соответственно 2953 человека).

Ранее Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что "каждый украинец должен иметь оружие и иметь возможность в случае смутных времен сохранить или защитить свою жизнь".