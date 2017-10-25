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    Общество

    Аваков сообщил шокирующую цифру изъятого в этом году оружия

    (обновлено: )52
    По словам Авакова, с начала года было задокументировано 7110 фактов незаконного оборота оружия, установлено 5185 человек, причастных к незаконному обороту оружия.
    Арсен Аваков. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 25 окт — РИА Новости Украина. В Украине с начала года полиция изъяла из незаконного оборота более 2200 единиц огнестрельного оружия, сообщили в Департаменте коммуникации Министерства внутренних дел Украины со ссылкой на министра внутренних дел Арсена Авакова.

    Пистолет. Архивное фото
    flickr.com/smarterlam
    МВД собирает оружие: шума много, а толку мало

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    "За этот период задокументировали 7110 фактов незаконного оборота оружия. А это на 39% больше, чем за 2016", — сказал Аваков.

    По его словам, установлено 5185 человек, причастных к незаконному обороту оружия (в 2016 году соответственно 2953 человека).

    Ранее Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что "каждый украинец должен иметь оружие и иметь возможность в случае смутных времен сохранить или защитить свою жизнь".

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