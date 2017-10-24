Аваков не договаривает, говоря об отношениях с Порошенко – Разумков

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Министр внутренних дел Арсен Аваков опроверг информацию о том, что у него конфликт с президентом Петром Порошенко из-за того, что митингующим удалось установить палатки возле парламента.

"Никакого конфликта с президентом Украины у меня нет. Мы дружно контактируем, наши отношения вполне дружеские, я бы сказал", — подчеркнул Аваков.

В то же время Аваков отметил, что у него есть своя точка зрения по ряду вопросов, и его мнение может вызвать у президента и других чиновников желание подискутировать.

К слову, ранее ряд СМИ сообщили, что Порошенко и Аваков поссорились после того, как на улице Грушевского установили палатки. Президент якобы был недоволен тем, что сотрудники правоохранительных органов, подконтрольные главе МВД, позволили это сделать.

Пробежала ли черная кошка между президентом и главой МВД, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков.

УНИАН Директор Ukrainian Politconsulting Group, эксперт-аналитик Дмитрий Разумков. Архивное фото

Не слишком ли большое значение уделяется отношениям Порошенко и Авакова? Какая разница, какие между ними отношения?

— На самом деле главное, чтобы они хорошо выполняли свою работу, а нам с вами как потребителям — все равно, дружат они между собой или нет. С другой стороны, наверное, не приходится говорить о том, что они сейчас поссорились, потому что, чтобы кто-то поссорился, он до этого должен быть в дружеских отношениях или хотя бы в каких-то товарищеских. Говорить о том, что у Петра Алексеевича и Арсена Борисовича были теплые, дружеские отношения, я думаю, не приходится, и тут, наверное, министр слегка слукавил, сказав, что у них хорошие отношения с президентом. Я думаю, что все-таки это немножко не так, но, тем не менее, главное, чтобы выполнялись свои функции, а то, что сегодня вменяется Авакову то, что он допустил, скажем так, тот палаточный городок, который стоит под стенами ВР, я думаю, что это больше даже плюс, нежели минус, для президента, я имею в виду, потому что если бы полиция и силовики более жестко реагировали на эти действия, то у оппозиции появился дополнительный стимул, и мы могли бы получить более радикальные столкновения в правительственном квартале.

Что зависит от отношений президента и главы МВД?

— По большому счету, если мы говорим, с должностной точки зрения, то их отношения абсолютно никак не влияют на процессы, потому что министр внутренних дел не подчиняется президенту, в отличие от министра обороны и главы СБУ, то, скажем так, люди президента по отношению к министру внутренних дел это не относится. Он больше работает в команде правительства и сориентирован, скажем так, на коалицию, если мы говорим про конкретного министра внутренних дел, то он, естественно, сориентирован на "Народный фронт".

Почему эта тема в последнее время так активно обсуждается?

— Должны быть какие-то информационные поводы, в том числе, это отвлечение внимания от того, что происходит как в стенах правительства, так и в стенах ВР, так и в стенах Администрации президента. На самом деле гораздо проще смаковать такие факты, как любовь или нелюбовь между президентом или министром, нежели более глубоко вникать в те процессы, которые сегодня происходят в стране и, в принципе, это, в том числе, и устраивает действующую власть.

Глава МВД — это самодостаточная фигура? У него есть возможность создать конкуренцию Порошенко?

— Я бы тут говорил даже не про какого-то гипотетического министра внутренних дел, а про конкретно взятого, про Авакова. Аваков достаточно длительный промежуток времени в политике, он опытный политик, он достаточно эффективно развернул сети своего влияния на МВД, он расставил на ключевые должности людей, близких к нему, поэтому недооценивать его влияние на политику, которая происходит в нашем государстве, будет неправильно. Теоретически он мог бы составить какую-то конкуренцию действующему президенту, но я думаю, что так вопрос не стоит, потому что и в медийной плоскости немножко по-другому себя ведет Арсен Борисович, не позиционируя себя как будущего президента. Я думаю, что ему это и не надо. Он сегодня находится на той должности, которая его во многом устраивает, и, я думаю, он бы променял амбиции президентские на то, чтобы еще не один год находится в должности министра.

А премьерские, например?

— Премьерские – это уже другая история. На самом деле премьерские, возможно, у него есть, если бы он смог сохранить свое влияние на министерство, то почему нет. Я думаю, плох тот министр, который не хочет стать премьером. Теоретически это возможно, но на сегодняшний момент, я думаю, что так вопрос тоже не стоит, потому что у действующего премьера достаточно нормальные рабочие отношения с "Народным фронтом" и более- менее адекватные взаимоотношения с действующим министром внутренних дел. Поэтому, я думаю, что на сегодняшний момент вести речь о том, что как-то будет меняться расстановка сил, не приходится.

Аваков — не единственный, кто сохранил свою должность в двух правительствах — Яценюка и Гройсмана, и к тому же утверждает, что у него дружеские отношения с президентом еще со времен Майдана. Его кресло прочно стоит. Почему?

— Я думаю, что оно стоит достаточно плотно. Его пытались раскачать, но время от времени пытаются раскачивать кресло и под другими чиновниками. Очень непросто будет выбить Арсена Борисовича с сегодняшних занимаемых позиций. Он, действительно, по-хозяйски все разложил и плотно окружил себя кольцом реальных друзей, товарищей, которые будут его поддерживать. Все-таки МВД – это серьезная структура, и она находится в ведении Авакова. Поэтому выбить его, если мы говорим о том, чтобы сместить с поста или еще что-то, это будет чревато для тех, кто это будет пытаться делать. Я не говорю, что это невозможно, нет ничего невозможного в нашем государстве, но это будет такая серьезная политическая борьба, которая может привести к негативным последствиям, в первую очередь, для самого государства.

Авакова следует воспринимать как самостоятельную фигуру в политике или как представителя "Народного фронта"?

— Я думаю, что все-таки на сегодняшний момент Аваков играет самостоятельную игру, он не откалывается от "Народного фронта", он остается частью этой политической силы, он остается одним из руководителей этой политической силы, но он не является рядовым членом этой партии. Поэтому своя игра, конечно же, присутствует, притом, она появилась не сейчас, она появилась давно, еще, возможно, еще в первом правительстве, что называется, в правительстве Яценюка, но Аваков остается пока, по крайней мере, по состоянию на сегодня верен той команде, с которой он пришел в партию.

Руководители государства — и сам президент, и премьер, насколько они готовы играть в игру Авакова?

— Я не знаю, готовы ли они играть в игру Арсена Авакова. В принципе, каждый политик стремится играть в свою игру и создать свою повестку дня, нежели играть на чужом поле, но мириться с какими-то вещами они вынуждены как премьер, так и президент, в принципе, и Аваков мирится с определенными аспектами деятельности президента. Скажем так, это нормальное взаимодействие между нашими украинскими политиками. Оно не всегда идет на благо государства, это уже другая сторона медали, но для сохранения власти, для сохранения своего рейтинга очень часто люди идут на определенные уступки.

Стоит отметить, что политтехнолог Ярослав Макитра в эфире Голоса Столицы заявил, что протесты под Радой обусловлены не гражданским сопротивлением против власти, а внутренним конфликтом политических элит.