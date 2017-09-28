МВД собирает оружие: шума много, а толку мало

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Официально операция по изъятию оружия началась 6 сентября. Главная цель — предупредить несчастные случаи и преступления с использованием оружия и боеприпасов.

Как заявил куратор операции, первый заместитель главы Национальной полиции Украины – начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин, уже есть "потрясающие воображение" результаты. Но, единственное, что как-то пока не чувствуешь себя в безопасности, потому что постоянно стреляют во время ссор, разборок или же из мести.

Могут, если захотят

Уже не первый раз МВД объявляет о месячнике сдачи оружия. Но все прошлые мероприятия не увенчались успехом. Но, МВД все еще пытается очистить страну от незаконного оружия. За первые три дня в ходе спецоперации по всей Украине изъяли 106 единиц оружия, 233 гранаты и 58 взрывных устройств.

На территории Киевской области по месту жительства 28-летнего мужчины работники полиции изъяли пневматический пистолет, револьвер, биты и 23 различных ножа. Кроме того, изъято 350 патронов различного калибра, 3 магазина к автомату Калашникова.

На Закарпатье правоохранители на улице остановили мужчину, который в полиэтиленовом пакете нес гранату и 20 патронов. В дальнейшем полицейские разыскали его тайник, откуда изъяли ручной противотанковый гранатомет, 6 гранат и 100 патронов. Оперативники Херсонщины обнаружили и изъяли автоматическую винтовку АКСУ-74 и 30 патронов к ней, отчитались в МВД.

А за 20 дней полиция изъяла из незаконного оборота всего 672 единицы огнестрельного оружия, более 145 тыс. боеприпасов и 17,7 т взрывчатых веществ, о чем заявил лично Вячеслав Аброськин.

"Наша основная цель — безопасность граждан на территории всей страны. Только за последние сутки работники полиции изъяли 25 единиц огнестрельного оружия, около двух тысяч боеприпасов и шесть взрывных устройств. Поэтому, мы усиливаем свою работу по противодействию распространения оружия, чтобы обезопасить каждого украинца", — заявил Аброськин.

По словам Аброськина, в рамках мер, направленных на недопущение утечки оружия из зоны проведения антитеррористической операции, на блокпостах и стационарных постах сотрудники полиции проверили почти 211 тыс. транспортных средств, изъяли 441 единицы боеприпасов, 6 взрывных устройств, 6 единиц огнестрельного оружия и 1 кг взрывчатых веществ. Всего за указанный период задокументировано почти 2 тыс. уголовных производств в сфере незаконного оборота огнестрельного оружия и взрывчатки.

Тот кто предупрежден, тот вооружен

Всего же с начала 2017 было изъято около 1,4 тысячи единиц огнестрельного оружия, 916 гранат, 21 взрывное устройство и более 120 тысяч патронов.

Полиция обращает внимание граждан, незаконное хранение оружия и боеприпасов влечет за собой уголовную ответственность, за исключением, когда граждане добровольно сдают ее в подразделения полиции. По фактам нарушения правил хранения огнестрельного оружия почти 5 тыс. граждан привлечены к административной ответственности и 3,3 тыс. единиц оружия изъято.

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Говорить об успехах преждевременно, отмечают бывшие сотрудники МВД, потому что то, что изъято, это капля в море, по сравнению с тем, что сегодня находится на руках у населения. Что касается взрывчатых веществ (более 17,7 тонн), то, скорее всего, здесь много приписок.

"Интересно знать, какое конкретно оружие изъято – пригодное к стрельбе или нет. Дело в том, что у нас очень много "черных археологов", которые занимаются раскопками на местах боев еще Второй мировой войны. Им попадается старое, ржавое, непригодное для стрельбы оружие. Вот такой металлолом часто сдают во время спецопераций. Или же в доме давно лежит дедовское ружье, сломанное, его тоже тащат.

С одной стороны – это единица оружия, а с другой стороны – утиль. Оружие, вывезенное из зоны АТО, можно найти только в случае, если наткнутся на тайник. Его никто добровольно не сдаст, потому что последует статья УК. Но, если полиция еще и останавливает автомобили для проверок, проводит обыски – это уже полицейский беспредел.

Подобные мероприятия всегда проводились, если была четкая информация, что гражданин везет оружие или же у него в салоне может быть оружие, взрывчатка", — рассказал РИА Новости Украина экс-начальник разрешительной системы МВД Украины Валентин Медведь.

Более того, как подчеркивает полковник МВД, подобные операции эффективны только первые несколько дней, потому что потом, по сарафанному радио, информация распространяется и те, кто возил оружие, патроны, взрывчатые вещества, их выкладывает и прячет от греха подальше. И все старания полиции сходят на нет. Подобные меры только добавляют неприятных минут автолюбителям.

Такая практика может прижиться и должна применяться в зоне АТО, но не по всей Украине. Поэтому полиции уже надо придумывать новые методы изъятия оружия.