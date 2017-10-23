Экс-"регионал" ответил Авакову на обвинение в финансировании "майдана"

КИЕВ, 23 окт — РИА Новости Украина. Бывший депутат Верховной Рады от Партии регионов Владимир Олейник заявил, что по его просьбе украинские бизнесмены передали 150 тысяч гривен для митингующих, которые разбили палаточный городок у стен парламента.

Ранее глава МВД Арсен Аваков обвинил Олейника, который сейчас проживает в Москве, в финансировании палаточного городка у парламента, а нынешних депутатов — в получении этих денег. Аваков в качестве подтверждения опубликовал видео из эфира радио "Говорит Москва", где гостем был Олейник. Он комментировал события, которые сейчас происходят в Киеве, и заявил, что у Рады стоит одна его палатка, которую он финансирует.

По словам Олейника, денег в Украину никто не пересылал. "150 тысяч гривен по моей просьбе дали украинские бизнесмены, которых достала нынешняя власть. И это деньги не за Михо (бывший президент Грузии Михаил Саакашвили — Ред.), а против (Петра) Порошенко. Но, подчеркиваю, акции в рамках закона. Ничего противоправного в том, что митингующих обеспечили теплыми вещами, питанием и теплом нет. Никаким оружием там не пахнет, можете не искать", — написал Олейник на своей странице в Facebook в понедельник.

"И удивляет реакция господина Авакова (которому, видимо, крепко досталось от Порошенко за палаточный городок, и он тут же сделал меня крайним), что я поддержал выступающих точно так же, как он поддерживал Майдан в 2014 году. Только разница между нами в том, что мы требуем ухода Петра Порошенко законным путем (импичмент, самоотречение и т.д.), а не путем кровавых переворотов. Странно, что его методы четыре года назад были правомерными, а мои сегодня — противозаконными?" — сказал он.

Владимир Олейник/Facebook, 23 октября 2017

Ранее несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус", "Свобода", сторонники партий "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомич" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Рады. Они требовали отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд. В четверг Рада приступила к выполнению ряда требований, в частности, отправила на рассмотрение в Конституционный суд законы об отмене депутатской неприкосновенности и начала рассмотрение избирательного законодательства.

Тогда же организаторы митинга заявили, что партия Саакашвили "Движение новых сил" продолжит акцию протеста в Киеве, остальные политические силы прекращают свое участие. В пятницу бывшие участники АТО в Донбассе заявили, что взяли на себя ответственность за дальнейшую организацию акции протеста у Рады.

В субботу внефракционный депутат Юрий Деревянко заявил, что акция протеста разделилась на два сектора: военный и гражданский. Вместе с тем в ходе митингов произошли несколько стычек, есть пострадавшие с обеих сторон.