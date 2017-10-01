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    Каждый украинец должен иметь оружие - Матиос

    (обновлено: )19533
    Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что "каждый украинец должен иметь оружие и иметь возможность в случае смутных времен сохранить или защитить свою жизнь".
    Анатолий Матиос. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 1 окт — РИА Новости Украина. Каждый украинец должен иметь оружие для защиты своей жизни, заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

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    "Время сейчас очень динамичное. Я исповедую принцип, что каждый украинец должен иметь оружие и иметь возможность в случае смутных времен сохранить или защитить свою жизнь", — сказал он в эфире телеканала "112 Украина".

    Матиос подтвердил, что носит с собой табельное оружие, поскольку это ему позволяет статус военнослужащего.

    "Это мое табельное оружие. Я имею право на его ношение, хранение и применение", — сказал главный военный прокурор.

    Он также подчеркнул, что применял оружие только в тире или на полигоне.

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    Ранее председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский заявил, что законопроект о свободном обращении оружия в Украине будет подготовлен уже осенью. Отметим, министр внутренних дел Арсен Аваков ранее сообщил, что для принятия в Украине закона о свободном обращении оружия существует много препятствий.

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