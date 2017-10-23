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    Аваков назвал "финансиста" палаточного городка у Рады

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    Третий Майдан на паузе. Слово - за Радой (254)

    (обновлено: )37103
    По словам главы МВД Арсена Авакова, Владимир Олейник - беглый депутат ПР и соратник Януковича, сообщил, что профинансировал палаточный городок перед ВР.
    Ситуация под Верховной Радой, 22 октября 2017
    facebook.com/SergiiNovokhatskyi

    КИЕВ, 23 окт — РИА Новости Украина. Глава МВД Украины Арсен Аваков обвинил бывшего депутаты Верховной Рады Владимира Олейника в финансировании палаточного городка у парламента, а нынешних депутатов — в получении этих денег.

    Ряженый в костюме президента Украины Петра Порошенко во время вече у здания Верховной Рады в Киеве
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "Олейник — беглый депутат ПР и соратник Януковича, сообщил, что профинансировал палаточный городок перед ВР. Теперь, надеюсь, всем стало понятно, за чьи деньги банкет, сотканный из провокаций, крови людей, роспуска парламента, Нацгвардии, СБУ и дурноватых ультиматомов", — написал глава МВД Украины в понедельник на своей странице в Facebok.

    Аваков в качестве подтверждения опубликовал видео из эфира радио "Говорит Москва", где гостем был Владимир Олейник. Он комментировал события, которые сейчас происходят в Киеве, и заявил, что у Рады стоит одна его палатка, которую он финансирует. "Там стоит одна моя палатка, я ее финансирую. Там черкащане, они обратились ко мне, я их долго знаю. Есть затраты, связанные с содержанием, питанием, семьи поддержать и так далее. Я финансово поддерживаю, я об этом заявил публично", — сказал Олейник.

    Во вторник несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус", "Свобода", сторонники партий "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомич" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Рады. Они требуют отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд. В четверг Рада приступила к выполнению некоторых требований, в частности отправила на рассмотрение в Конституционный суд законы об отмене депутатской неприкосновенности и начала рассмотрение избирательного законодательства.

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