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    СМИ сообщили подробности расследования избиения нардепа-радикала

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    По информации СМИ, полиция внесла данные об избиении нардепа Андрея Лозового по ч.1 ст. 346 Уголовного кодекса Украины "Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля".
    Нардеп Андрей Лозовой. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 23 окт — РИА Новости Украина. Сколевский отдел полиции внес данные об избиении нардепа Андрея Лозового по статье об угрозе или насилии в отношении государственного деятеля, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на Нацполицию.

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "По факту данные об избиении народного депутата будет внесены в ЕРДР по ч. 1 ст. 346 УК —" Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля", — сообщили в полиции.

    Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Также правоохранители уточнили, что телесных повреждений в результате инцидента у Лозового нет.

    Ранее депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич сообщил, что неизвестные в воскресенье избили народного депутата Андрея Лозового ("Радикальная партия") во Львовской области.

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