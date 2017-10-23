СМИ сообщили подробности расследования избиения нардепа-радикала

КИЕВ, 23 окт — РИА Новости Украина. Сколевский отдел полиции внес данные об избиении нардепа Андрея Лозового по статье об угрозе или насилии в отношении государственного деятеля, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на Нацполицию.

"По факту данные об избиении народного депутата будет внесены в ЕРДР по ч. 1 ст. 346 УК —" Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля", — сообщили в полиции.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Также правоохранители уточнили, что телесных повреждений в результате инцидента у Лозового нет.

Ранее депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич сообщил, что неизвестные в воскресенье избили народного депутата Андрея Лозового ("Радикальная партия") во Львовской области.