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    Под Радой напали на нардепа-героя

    Тема:

    Третий Майдан на паузе. Слово - за Радой (147)

    (обновлено: )29932
    Как сообщил сам нардеп, инцидент произошел на улице Садовой, у центрального выхода из комитетов: "Толкотня была. За костюм дергали. Оскорбительные вещи говорили".
    Палаточный город и баррикада под Верховной Радой в Киеве
    Украинская правда

    КИЕВ, 18 окт — РИА Новости Украина. Во время митинга под Верховной Радой во вторник, 17 октября, протестующие применила силу к народному депутату от БПП Юлию Мамчуру, передает  "Обозреватель" со ссылкой на самого парламентария.

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    "Толкотня была. За костюм дергали. Оскорбительные вещи говорили", — сообщил Мамчур.

    По его словам, инцидент произошел на улице Садовой, у центрального выхода из комитетов.

    Мамчур заверил, что в полицию обращаться не будет, так как не видит для этого оснований.

    Ранее о случившемся рассказала первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко.

    "Я не смотрю ТВ, но это работает фоном. Увидела и спазм в горле: как какое-то недостойное существо унижало нашего Юлия Мамчура, который выходил из ВР. Толпа, агрессивная и накрученная, унижала героя. Чем эта толпа "борцунов" отличается от "зеленых вежливых человечков", против которых Юлий в страшные дни 2014-го в Крыму вышел безоружным? Ничем! Но если эти люди не знают в лицо Мамчура- это только подтверждает, что в 2014 они были где-то далеко и не на стороне Украины", — написала на своей странице в Facebook Геращенко.

    Бунт под Радой. Как протестующие призывали Киев вставать. Видео
    twitter.com/HromadskeUA
    Бунт под Радой. Как протестующие призывали Киев "вставать"

    Во вторник, 17 октября, несколько тысяч человек с флагами партий "Национальный корпус" (создана на базе спецбатальона "Азов"), ВО "Свобода", а также партии экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили "Движение новых сил", ВО "Батькивщина", "Объединение "Самопомич", "Гражданская позиция" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Верховной Рады с требованиями отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд. Правоохранители усилили охрану общественного порядка в правительственном квартале, полиция перекрыла движение на центральных улицах.

    В результате столкновений в центре Киева пострадали несколько человек, в том числе двое правоохранителей. Итогом митингов стало установление палаток под зданием Рады на улице Грушевского.

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