Под Радой напали на нардепа-героя

КИЕВ, 18 окт — РИА Новости Украина. Во время митинга под Верховной Радой во вторник, 17 октября, протестующие применила силу к народному депутату от БПП Юлию Мамчуру, передает "Обозреватель" со ссылкой на самого парламентария.

"Толкотня была. За костюм дергали. Оскорбительные вещи говорили", — сообщил Мамчур.

По его словам, инцидент произошел на улице Садовой, у центрального выхода из комитетов.

Мамчур заверил, что в полицию обращаться не будет, так как не видит для этого оснований.

Ранее о случившемся рассказала первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко.

"Я не смотрю ТВ, но это работает фоном. Увидела и спазм в горле: как какое-то недостойное существо унижало нашего Юлия Мамчура, который выходил из ВР. Толпа, агрессивная и накрученная, унижала героя. Чем эта толпа "борцунов" отличается от "зеленых вежливых человечков", против которых Юлий в страшные дни 2014-го в Крыму вышел безоружным? Ничем! Но если эти люди не знают в лицо Мамчура- это только подтверждает, что в 2014 они были где-то далеко и не на стороне Украины", — написала на своей странице в Facebook Геращенко.

Во вторник, 17 октября, несколько тысяч человек с флагами партий "Национальный корпус" (создана на базе спецбатальона "Азов"), ВО "Свобода", а также партии экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили "Движение новых сил", ВО "Батькивщина", "Объединение "Самопомич", "Гражданская позиция" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Верховной Рады с требованиями отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд. Правоохранители усилили охрану общественного порядка в правительственном квартале, полиция перекрыла движение на центральных улицах.

В результате столкновений в центре Киева пострадали несколько человек, в том числе двое правоохранителей. Итогом митингов стало установление палаток под зданием Рады на улице Грушевского.