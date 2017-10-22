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    Депутат: во Львовской области избили нардепа

    (обновлено: )15930
    По словам депутата Львовского горсовета Игоря Зинкевича, неизвестные избили Андрея Лозового, конфликт разгорелся из-за бульдога. В пресс-службе полиции сообщили, что участники конфликта установлены.
    Андрей Лозовой
    Facebook Андрея Лозового

    КИЕВ, 22 окт — РИА Новости Украина. Неизвестные в воскресенье избили народного депутата Андрея Лозового ("Радикальная партия") во Львовской области, сообщил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.

    По его словам, инцидент произошел в селе Хащованя возле комплекса "Берлога", куда парламентарий приехал для встречи с избирателями.

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    Зинкевич на своей странице в Facebook сообщил, что конфликт разгорелся из-за собаки.

    "Охрана Лозового подобрала чужую собаку (порода — французский бульдог)… (Участники конфликта — Ред.) приехали к охране и самому Лозовому, чтобы забрать собаку", — написал он. 

    Igor Zinkevych/Facebook, 22 октября 2017

    Сам Лозовой позже написал в соцсети, что заказчиком нападения является "лесная мафия, а именно начальник ГП "Славский лесхоз" Сергей Кокотц и его ставленник — кандидат на голову Славского ОТО (объединенная территориальная община – Ред.) от власти Владимир Бега".

    В пресс-службе Национальной полиции сообщили "Украинской правде", что на место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

    "Все лица — участники конфликта — установлены. Проводится проверка. После этого будет приниматься решение о квалификации", — сообщил спикер НП Ярослав Тракало.

    Других подробностей инцидента в настоящее время нет.

    Ранее болельщики футбольного клуба "Днепр" избили депутата Верховной Рады от "Народного фронта" Юрия Березу, который также является президентом другого местного футбольного клуба — СК "Днепр-1".

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