Депутат: во Львовской области избили нардепа

КИЕВ, 22 окт — РИА Новости Украина. Неизвестные в воскресенье избили народного депутата Андрея Лозового ("Радикальная партия") во Львовской области, сообщил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.

По его словам, инцидент произошел в селе Хащованя возле комплекса "Берлога", куда парламентарий приехал для встречи с избирателями.

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Зинкевич на своей странице в Facebook сообщил, что конфликт разгорелся из-за собаки.

"Охрана Лозового подобрала чужую собаку (порода — французский бульдог)… (Участники конфликта — Ред.) приехали к охране и самому Лозовому, чтобы забрать собаку", — написал он.

Igor Zinkevych/Facebook, 22 октября 2017

Сам Лозовой позже написал в соцсети, что заказчиком нападения является "лесная мафия, а именно начальник ГП "Славский лесхоз" Сергей Кокотц и его ставленник — кандидат на голову Славского ОТО (объединенная территориальная община – Ред.) от власти Владимир Бега".

В пресс-службе Национальной полиции сообщили "Украинской правде", что на место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

"Все лица — участники конфликта — установлены. Проводится проверка. После этого будет приниматься решение о квалификации", — сообщил спикер НП Ярослав Тракало.

Других подробностей инцидента в настоящее время нет.

Ранее болельщики футбольного клуба "Днепр" избили депутата Верховной Рады от "Народного фронта" Юрия Березу, который также является президентом другого местного футбольного клуба — СК "Днепр-1".