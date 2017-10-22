Вече у Рады. Саакашвили озвучил план на ближайшие недели

КИЕВ, 22 окт — РИА Новости. Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили в воскресенье на вече у здания Верховной Рады призвал участников продолжать акцию протеста до очередного заседания парламента.

"В следующие недели, до сессии парламента (7 ноября — ред), когда они вернутся, мы должны стоять тут и перестроить эту площадку в очень спокойное, мощное, безопасное место", — сказал Саакашвили, выступая со сцены в палаточном городке у Рады.

Он сообщил, что на следующих неделях в палаточном городке будут проходить "семинары, дискуссии, разговор о том, как обустроить будущее".

Саакашвили также заявил, что намерен ездить по Украине и рассказывать людям о целях акции протеста у Рады, чтобы "тоже поднимать их за будущее, за надежду, за веру".

В настоящее время акция завершилась.

Во вторник несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус", "Свобода", сторонники партий "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомич" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Рады. Они требуют отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд. В четверг Рада приступила к выполнению некоторых требований, в частности отправила на рассмотрение в Конституционный суд законы об отмене депутатской неприкосновенности и начала рассмотрение избирательного законодательства.