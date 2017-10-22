Возле палаточного городка у Рады произошла драка, пострадал полицейский

КИЕВ, 22 окт — РИА Новости Украина. Полицейский пострадал в результате потасовки возле палаточного городка около Верховной Рады, правонарушитель задержан, сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в Киеве.

"Сегодня около 18:30 со стороны улицы Шелковичной неизвестный попытался пронести палатку на территорию городка митингующих и спровоцировал конфликт с правоохранителями. В результате возникла потасовка, в результате которой сотрудник Подольского управления полиции получил черепно-мозговую травму", — говорится в сообщении.

По предварительной информации, мужчина ударил правоохранителя по голове, в результате чего тот потерял сознание и упал на землю.

Идет проверка по установлению личности задержанного и обстоятельств правонарушения, добавили в полиции.

kyiv.npu.gov.ua Мужчина, задержанный после нападения на полицейского под Радой

Днем в воскресенье, кромке стычки участников вече с полицией, которая блокировала аудиоаппаратуру для сцены в палаточном городке у Рады, других конфликтных ситуаций на акции не возникло. После того как участники вече помогли донести звуковую аппаратуру к сцене, митинг продлился еще около часа.

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Во вторник несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус", "Свобода", сторонники партий "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомич" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Рады. Они требуют отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд. В четверг Рада приступила к выполнению некоторых требований, в частности отправила на рассмотрение в Конституционный суд законы об отмене депутатской неприкосновенности и начала рассмотрение избирательного законодательства.