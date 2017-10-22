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    Киев

    Возле палаточного городка у Рады произошла драка, пострадал полицейский

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    Третий Майдан на паузе. Слово - за Радой (245)

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    По данным пресс-службы столичной полиции, конфликт произошел, когда мужчина пытался пронести палатку на территорию городка митингующих. Неизвестный ударил полицейского по голове, в результате чего тот потерял сознание.
    Пострадавший в результате драки возле палаточного городка под Радой
    kyiv.npu.gov.ua

    КИЕВ, 22 окт — РИА Новости Украина. Полицейский пострадал в результате потасовки возле палаточного городка около Верховной Рады, правонарушитель задержан, сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в Киеве.

    Участник вече под Радой в маске Петра Порошенко, 22 октября 2017
    Сергей Новохацкий/Facebook
    Верхом на казаке и с золотым батоном. "Порошенко" присоединился к вече

    "Сегодня около 18:30 со стороны улицы Шелковичной неизвестный попытался пронести палатку на территорию городка митингующих и спровоцировал конфликт с правоохранителями. В результате возникла потасовка, в результате которой сотрудник Подольского управления полиции получил черепно-мозговую травму", — говорится в сообщении.

    По предварительной информации, мужчина ударил правоохранителя по голове, в результате чего тот потерял сознание и упал на землю. 

    Идет проверка по установлению личности задержанного и обстоятельств правонарушения, добавили в полиции.

    kyiv.npu.gov.ua
    Мужчина, задержанный после нападения на полицейского под Радой

    Днем в воскресенье, кромке стычки участников вече с полицией, которая блокировала аудиоаппаратуру для сцены в палаточном городке у Рады, других конфликтных ситуаций на акции не возникло. После того как участники вече помогли донести звуковую аппаратуру к сцене, митинг продлился еще около часа.

    Смотрите также: Появилось видео потасовки у палаточного городка возле Рады

    Во вторник несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус", "Свобода", сторонники партий "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомич" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Рады. Они требуют отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд. В четверг Рада приступила к выполнению некоторых требований, в частности отправила на рассмотрение в Конституционный суд законы об отмене депутатской неприкосновенности и начала рассмотрение избирательного законодательства.

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