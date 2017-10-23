Хроника 22 октября: вече у Рады, избиение нардепа Лозового

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В воскресенье, 22 октября, под Радой прошло вече, которое созвал бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, во Львовской области избили нардепа Андрея Лозового, а в двух регионах Италии прошли референдумы об автономии. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Вече у Рады

В воскресенье в Киеве под Радой прошло вече, которое созвал экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. Он призвал участников продолжать акцию протеста до очередного заседания парламента. Кромке стычки участников вече с полицией, которая блокировала аудиоаппаратуру для сцены в палаточном городке у Рады, других конфликтных ситуаций на акции не возникло.

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Во Львовской области избили нардепа

Неизвестные в воскресенье избили народного депутата Андрея Лозового ("Радикальная партия") во Львовской области, сообщил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич. По его словам, инцидент произошел в селе Хащованя возле комплекса "Берлога", куда парламентарий приехал для встречи с избирателями. Сколевский отдел полиции внес данные об избиении нардепа по статье об угрозе или насилии в отношении государственного деятеля.

В прокуратуре сообщили дальнейшую судьбу похитительницы ребенка в Киеве

По делу о резонансном похищении полуторамесячной Виктории Тигипко на Оболони, к уголовной ответственности привлекут только 20-летнюю девушку Дарью, ее парень ответственности за содеянное избежал, сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец. В настоящее время правоохранители уже установили местонахождение еще двух лиц, которые фигурировали в истории с похищением ребенка.

Авария в Харькове. Появились новые данные о девушке-водителе Lexus

Подозреваемая по делу о ДТП в Харькове, жертвами которого стали пять человек, Елена Зайцева летом 2007 года вместе с матерью попала в аварию и с тех пор принимает обезболивающие препараты, сообщил СМИ близкий знакомый семьи Зайцевых. В среду, 18 октября, внедорожник Lexus въехал в группу людей в Харькове, в результате аварии погибли пять человек, шестеро пострадали. Нардеп Антон Геращенко заявил, что Lexus участвовал в гонке по ночному городу.

В Ивано-Франковске в одном из детских садов произошло массовое отравление

В детском саду Ивано-Франковска произошло отравление, пострадали 7 человек, из них 5 детей. Специалистамы провели эпидемиологическое расследование и обследование пищеблока, где ели дети. Также отобраны пробы воды, сырья и продукции, из которой готовилась еда, для лабораторного исследования. Работа детского сада приостановлена.

Сбежавшую из интерната РФ девочку нашли под Киевом

Полиция обнаружила в Киевской области 16-летнюю девочку, которая в сентябре сбежала из интерната в Белгородском районе в РФ. По данным полиции, девочка три недели назад приехала в Украину. По ее словам, она пересекла границу по поддельным документам. Полиция имя девочки не называет. Полиция выясняет причины и обстоятельства, по которым девочка незаконно приехала на Украину.

В Киеве задержали журналистку из Казахстана

Казахстанскую журналистку и общественного деятеля Жанару Ахмет задержали в Киеве, сообщил ее адвокат Владислав Грищенко. По его словам, Ахмет задержали из-за того, что она находится в международном розыске по линии Интерпола по запросу властей Казахстана. С марта она живет в столице Украины с девятилетним сыном в ожидании политического убежища.

В двух регионах Италии прошли референдумы об автономии

Жители Ломбардии и Венето на севере Италии проголосовали на референдуме за автономию своих регионов. Такой статус даст местным властям больше свободы в вопросах иммиграционной и социальной политики, в сфере безопасности, а также даст регионам возможность самостоятельно распоряжаться налоговыми поступлениями.



Ежегодно 22 октября, начиная с 1998 года, в мире отмечается Международный день заикающихся людей. Также каждое четвертое воскресенье октября в мире отмечается необычный, но и, несомненно, любимейший праздник любого зятя — Международный день тещи.