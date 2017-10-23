Парубий сообщил, когда Рада рассмотрит реинтеграцию Донбасса

КИЕВ, 23 окт — РИА Новости Украина. Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий не исключил, что законопроект о реинтеграции Донбасса будет рассмотрен Парламентом во втором чтении в следующие две пленарные недели.

Об этом он сказал в комментарии журналистам во время посещения пограничного пункта пропуска "Медика" — "Шегини", передает УНИАН.

Отвечая на вопрос о возможности рассмотрения на следующей пленарной неделе законопроекта о реинтеграции Донбасса во втором чтении, спикер отметил, что план на следующую неделю еще не до конца составлен.

"Закон о реинтеграции к следующей неделе уже будет готов к рассмотрению. И мы уже, встретившись с председателями фракций, будем определять", — сказал спикер.

По его словам, с 7 ноября в парламенте будет две пленарные недели подряд и есть большая вероятность есть, что во время этих двух недель Рада будет во втором чтении рассматривать этот закон.

Как сообщалось ранее, президент Петр Порошенко заявил, что большинство членов Организации Объединенных Наций поддерживает идею введение миротворческого контингента на территорию Донбасса.