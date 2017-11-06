Стынет кровь. Украина, наши дни: расстрелы, взрывы, криминальные войны

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Стынет кровь

Украину захлестнула череда кровавых убийств и разборок похлеще чем в 90-е. Число сообщений по поводу убийств в последнее время зашкаливает. И, к сожалению, они принимают все более жестокий характер. Убивать теперь стали с особым цинизмом: расстреливают и забивают до смерти.

"Отличился" на минувших выходных Киев. В столице произошло сразу три жутких происшествия: смертельное ДТП, взрыв в жилом доме, а также жестокое убийство бизнесмена.

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Громкий криминал и происшествия минувших выходных — в обзоре РИА Новости Украина.

Жуткое ЧП в Киеве

В воскресенье, 5 ноября, в Соломенском районе столицы прогремел взрыв в жилом доме. По данным полиции, одна женщина погибла, другую с телесными повреждениями доставили в больницу. Взрыв произошел в результате утечки газа.

"Вызов на улицу Донецкую в Соломенском районе правоохранители получили в 21.10: на 9-м этаже произошел взрыв", — сообщили в полиции.

Однако вскоре вскрылись новые жуткие подробности ЧП. Как оказалось, мать, хозяйка квартиры, умерла примерно 3 ноября. Увидев труп, дочка перерезала вены и пустила газ, пишет "Сегодня".

В результате взрыва девушка получила тяжелые травмы и ожоги.

Жестокое убийство бизнесмена

Кроме того, на выходных в Оболонском районе Киева произошло жестокое убийство бизнесмена.

В квартире обнаружили тело 45-летнего киевлянина с завязанными руками и ногами, также на нем были многочисленные синяки от побоев.

По предварительным данным, погибший имел отношения к автобизнесу.

"По данному факту открыто уголовное производство по 6 ч. 2 ст. 115 "Умышленное убийство по корыстным мотивам". Обстоятельства смерти выясняются", – рассказали правоохранители. Злоумышленников ищут.

Смертельное ДТП в Киеве

Для некоторых киевлян 4 ноября стало роковым. В Киеве на Оболони на улице Героев Днепра маршрутка №464 наехала на людей на остановке.

На остановку общественного транспорта прибыл троллейбус, который остановился во втором ряду для высадки пассажиров. Из него уже начали выходить люди, когда в это же время маршрутка заезжала к первому ряду и сбила двух людей.

В результате ДТП на месте происшествия погибла семейная пара. Также пострадал еще один мужчина. По информации СМИ, погибшим оказался полковник запаса СБУ, бывший помощник ректора Национальной академии СБУ Валерий Корниенко.

Водителя маршрутки задержали. Ему грозит до 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортным средством на срок до трех лет.

Расстрел авто в Харькове

Ночью 5 ноября в Харькове киллер расстрелял машину Audi из автомата по адресу улица Клочковская 191а.

Сообщалось, что убийца выпустил по своей жертве две очереди с автомата. Первая пришлась в лобовое стекло, а вторая в боковое. Киллер находился между припаркованными автомобилями, тогда как машина заезжала в двор.

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Позже нардеп Игорь Мосийчук сообщил, что убитый — коммерсант Эдуард Аксельрод, имевший отношение к криминальному миру. По мнению депутата, расстрел машины в Харькове связан с убийством экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Криминальные войны в Днепре и Хмельницком

Не обошлось без происшествий и в Днепре. В ночь на 5 ноября в Днепре произошло кровавое ограбление. Пятеро полицейских получили ранения в результате взрыва гранат на месте преступления.

Полицейские прибыв на вызов "квартирная кража" застукали злоумышленников, но те начали оказывать сопротивление. Они применили две гранаты, по предварительным данным, Ф-1 и РГД-5, и огнестрельное оружие. "В результате взрыва гранаты четверо полицейских получили травмы различной степени тяжести, еще один правоохранитель получил касательное ранение руки. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь", – говорится в сообщении.

Главврач Днепропетровской областной больницы им. Мечникова Сергей Рыженко сообщил, что одному правоохранителю ампутировали ногу.

В области объявлен план перехват "Сирена". По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 348 Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

А в Хмельницком на выходных произошла стрельба в помещении розыгрыша лотереи: были ранены 5 человек.

Согласно данным полиции, во время инцидента в двух помещениях для розыгрыша лотерей было разрушено оборудование и поврежден автомобиль BMW. Стрельба производилась из охотничьих ружей и травматических пистолетов.

По материалам из открытых источников интернет