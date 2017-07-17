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    Аналитика и комментарии

    Оружейный бум. Украинцы как в тире, стреляют уже друг в друга

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    Рост криминала в Украине (312)

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    Ни дня в Украине не проходит без стрельбы. И если в зоне АТО все спокойно, ни одного раненого и убитого, то в каждом мирном регионе страны есть жертвы.
    Оружие и краденные вещи, изъятые у грабителей
    kyiv.npu.gov.ua

    Дарья Егорова, РИА Новости Украина

    Украинские стрелки идут на рекорд. Оружие чаще всего стали применять не для самообороны, а в решении конфликтов и просто ради забавы. А последствия самые серьезные.

    Стреляют хулиганы и бандиты

    В Одессе жизнь 2-летней девочки во время прогулки возле пляжа "Ланжерон" едва не оборвала прилетевшая неизвестно откуда пуля. Малышка получила ранение в грудь. Девочку тут же доставили в больницу. К счастью, ранение оказалось не опасным для жизни. Полиция сейчас устанавливает личность "снайпера", которому грозит наказание по статье "умышленное нанесение легких телесных повреждений".

    Адвокат Сергей Лапутько
    Лига.net
    Стрельба из-за леса в Киеве: законностью и не пахнет – адвокат

    В Киеве на Позняках неизвестный в ходе конфликта выстрелил в лицо велосипедисту и спокойно ушел в соседний подъезд. Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимацию.

    Опять же в Киеве 8 июля, на рынке на площади Тараса Шевченко, между продавцами кавказской внешности и неизвестным, которые якобы назвался бойцом АТО, произошел конфликт со стрельбой. Стрелял из травмата "боец". Как позже выяснилось, продавцы оскорбили жену стрелка, он за нее вступился. А так как оппонентов было много, он достал оружие и открыл огонь. Но они на него набросились, выбили из рук пистолет и немного побили.  Его супруга уверяет, что он действовал в пределах самообороны.

    Так же уверяет, что стрелял в агрессивного оппонента еще один стрелок. Ссора между мужиками возникла возле круглосуточного магазина в Киеве на Днепровской набережной. Не найдя должных аргументов один из спорщиков достал пистолет и выстрелил в оппонента. Мужчина получил серьезные ранения, а стрелок попытался скрыться, но полиции удалось сразу его задержать.

    пресс-служба управления Нацполиции в Киеве в Facebook
    В Киеве застрелили иностранца, у погибшего найден арсенал оружия

    Но стреляют не только случайные прохожие и конфликтные товарищи, а и бандиты. В Киеве на Выдубичах, 11 июля, неизвестные обстреляли красный легковой автомобиль Skoda Octavia и похитили из салона сумку с 8 млн. гривен. Водитель получил ранение руки и даже пытался догнать грабителей, но безуспешно. В Одессе, 10 июля на рынке "7-й километр" произошло вооруженное нападение на 44-летнего киевского бизнесмена и его сына. Неизвестные в масках открыли огонь в воздух, избили киевлян и вырвали сумку, в которой было около 3 млн. грн. Нападавших уехавших на двух иномарках ищут.

    Оружие. Архивное фото
    REUTERS Stringer
    Оружейный бум в Украине: травматические стволы - только для избранных

    Оружия на руках стало еще больше

    К сожалению, к травматическому оружию в нашей стране отношение неправильное, подчеркивает директор "Украинской стрелковой ассоциации" Андрей Хаверчук, а незаконного огнестрельного столько, что и не сосчитать.

    "Граждане, в том числе и владельцы травматическим оружием, не считают его опасным. Они уверены, что из него можно только травмировать, но при этом оно достаточно смертоносно и к нему нужно относиться так же, как и к огнестрельному оружию. И только поэтому многие владельцы используют его не по назначению, не для защиты. И это при том, что оно не доступно всем гражданам. Его могут получить отдельные категории граждан на законных основаниях. Я уверен, что травматическое оружие пора вообще изъять из оборота, потому как человек, покупая пистолет, должен понимать меру ответственности. Понимать, что у него в руках смертоносное оружие и в случае использования он может нанести серьезные повреждения. К травматическому оружию все относятся легкомысленно, уверены, что не навредят и это огромная ошибка", — рассказывает РИА Новости Украина Хаверчук.

    Но еще одна большая проблема сегодняшней Украины в том, что уже на улицах заговорило огнестрельное оружие. Но это следовало ожидать. Об этом эксперты-оружейники  предупреждали несколько лет назад. В стране действует зона боевых действий, откуда оружие расползлось по всей стране.

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    "Если говорить о довоенном времени, то нелегальный рынок Украины оперировал 5-6 млн. штук огнестрельного оружия. Сегодня, как минимум, его в два раза больше. А это значит, что у преступников оружия стало больше. Понятно, что его спокойно будут использовать в отличие от зарегистрированного, которое можно вычислить. Но и при этом, законопослушные граждане охотнее стали приобретать нарезное огнестрельное. Вы же помните, как жителю Киевской области и его семье ружье спасло жизнь и помогло задержать бунду грабителей. Его примеру последовали многие", — подчеркивает Хаверчук.

    Увы, незаметно, чтобы наши правоохранители предпринимали какие кардинальные меры. Назрела необходимость в механизме, который обезопасит улицы и граждан от вооруженных бандитов. Ситуация с оружием у нас сегодня критическая и уже пора задуматься и о законе "Об оружии".

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