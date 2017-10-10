Статистика с подтекстом. Криминогенная ситуация в стране регулируется Радой

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Генеральный прокурор сообщил следующие цифры: 10 тысяч нераскрытых убийств, 61 тысяча грабежей, 9 тысяч разбоев, 33 тысячи угонов авто и еще 10 тысяч дел, связанных с коррупцией.

В то же время генпрокурор говорит, что пик пройден и дальше статистика будет только улучшаться.

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Как эти цифры коррелируют с реформой в правоохранительной системе, проанализировал в эфире радиостанции Голос Столицы полковник, эксперт по вопросам правоохранительных органов Михаил Притула.

Такое количество нераскрытых преступлений, это следствие реформы правоохранительных органов?

— Здесь все вместе. Дело в том, что борьба с преступностью это не только дело правоохранительных органов. Это дело всех нас. Если мы замечаем, что что-то происходит не так, или мы замечаем какую-то информацию, которая может помочь в раскрытии преступлений, то как правило люди сейчас её не передают в правоохранительные органы, или передают не так часто, как того бы следовало, если бы мы все вместе занимались тем, чтобы не проходить мимо тех преступлений, которые совершаются. Второй момент, который влияет на эту статистику, то что стало меньше преступлений, которые скрываются. И в настоящий момент мы знаем, что произошла реформа в области криминально-процессуального права и согласно нового КПК все сообщения о преступлениях регистрируются в едином реестре досудебных расследований. И практически по каждому случаю возбуждается уголовное расследование. Ранее этого не было. Было такое понятие как "отказать в возбуждении уголовного расследования", а сейчас это понятие есть. То есть, любое обращение гражданина о том, что в отношении его совершено преступление, оно так или иначе будет расследоваться правоохранительными органами.

Скептики говорили, что это даст возможность той же прокуратуре закрывать большую половину дел, которые остаются нераскрытыми и нарисовать себе замечательную статистику. Как вы считаете, будет такая возможность или нет?

— Везде живые люди. В прокуратуре тоже живые люди. В судах тоже живые люди работают. Скажите, если раньше закрывалось уголовное расследование через десять дней после того как оно возбудилось, или просто не возбуждалось даже, то сейчас это по крайней мере полгода должно расследоваться хотя бы. Другой вопрос, как оно будет расследоваться. Насколько будут мотивированы сотрудники тех органов, которые ведут расследование, мотивированы проводить расследование. Потому что я, например, знаю много случаев в любом городе, например, Харьков, Полтава, Киев, когда уголовное расследование якобы ведется, но на самом деле никто ничего не делает. И это реальный бич, потому что генпрокурор не может дотянуться, например, до того же следователя Нацполиции, который в Харькове ведет какое-то дело, или в Одессе, или во Львове. Это система, которая касается каждого из нас.

Закрывается половина дел по истечению срока давности. Это означает автоматически, что статистика улучшается или нет?

— А вы думаете, люди перестанут совершать преступления? Прокурор в данном случае выполняет роль регистратора, отслеживает экономическую ситуацию в стране и не влияет на то, насколько криминогенной будет обстановка. Дело прокурора совершенно в ином. А говорить о том, что генпрокурор влияет на что-то, это немного некорректно. Депутаты, которые принимают экономические реформы, в большей степени влияют на криминогенную обстановку в стране, чем генпрокурор.

Ранее в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт по вопросам правоохранительных органов Анатолий Онищук заявил, что реформа полиции в Украине полностью провалилась. Также эксперт по вопросам правоохранительных органов Виктор Столбовой сказал в эфире радиостанции Голос Столицы, что реформа полиции привела к катастрофическим последствиям.