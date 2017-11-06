Корнейчук: "охота" за нелегальным оружием – отвлекающий маневр

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Спецоперация полиции по изъятию незаконного оружия, попадающего из зоны АТО, стартовала для того, чтобы отвлечь внимание общества от скандала с арестом сына главы МВД Арсена Авакова и того факта, как его быстро выпустили — такое мнение на своей странице в Facebook выразил политический аналитик Дмитрий Корнейчук. По мнению эксперта, "все действия Авакова – это обычный пиар и политтехнологи".

Скриншот с сайта Facebook

"Полиция наконец-то начала масштабную операцию по изъятию незаконного оружия , попадающего из зоны АТО. Но хвалить Авакова не за что. Во-первых, полиция с 2014-го ничего не делала. То есть — четыре года тысячи "стволов" и гранат спокойно заполняли страну. Превращая нас в Сомали.

Во-вторых, спецоперация полиции начата для того, чтобы отвлечь внимание общества от скандала с арестом сына Авакова. И того факта, как его быстро выпустили. Иными словами, все действия Авакова — это обычный пиар и политтехнологии. Ведь на конструктивную и системную работу он неспособен. Кроме системного грабежа страны, конечно…", — полагает Корнейчук.

Правоохранители приступают к принятию мер для изъятия из незаконного оборота оружия в Донецкой и Луганской областях, а также Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях, сообщил первый замглавы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

"Количество нелегального оружия зашкаливает. Поэтому начинаем проводить комплексные отработки с целью изъятия из незаконного оборота оружия в Донецкой области и Луганской, а также Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях. Заранее извиняюсь перед гражданами за неудобства, но мы вынуждены будем проверять транспорт, безопасность и жизни граждан — прежде всего", — написал Аброськин в субботу в Facebook.

Он не приводит статистику нелегального оборота оружия, но как пример приводит случай, когда работники полиции в Волынской области задержали военнослужащего, который в рюкзаке привез домой "подарки на память из зоны АТО" — три гранаты.

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"Только вдумайтесь, какой опасности он подвергал себя и окружающих, когда через всю страну в общественном транспорте (поезд, метро, маршрутка) вез боеприпасы. А какая бы трагедия произошла в результате случайной детонации? Странные люди, которые не хотят дружить с умом", — возмутился Аброськин.

Нелегальный оборот оружия в Украине заметно возрос из-за военного конфликта в Донбассе, силовики регулярно сообщают о находках тайников оружия. Не так давно склад с оружием, боеприпасами и форменной милицейской одеждой обнаружили правоохранители у одного из жителей города Сумы.

По данным ведомства, во время санкционированного обыска в квартире правоохранители обнаружили револьвер, два пистолета, гранты РГД, дымовые шашки, кастет, около 70 патронов и 32 патрона травматического действия. Кроме того, найдено три комплекта милицейской формы, номерные знаки для ведомственного автотранспорта, спецсредства, а также более 20 мобильных телефонов.

"Поводом для проведения санкционированного обыска стала оперативная информация о возможной причастности жителя Краснополья, который сейчас живет в Сумах, к совершенному в начале октября ограблению, когда неизвестные злоумышленники отобрали у жителя города золотую цепочку", — сообщает полиция.

По данным ведомства, мужчина задержан и дает показания, сейчас правоохранители выясняют, где он приобрел изъятые вещи и с какой целью их хранил. По данному факту открыто уголовное дело по статье "незаконное обращение с оружием, боеприпасами".