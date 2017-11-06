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    Корнейчук: "охота" за нелегальным оружием – отвлекающий маневр

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    Криминальные войны: Днепр, Хмельницкий (15)

    (обновлено: )18130
    В Украине стартовала масштабная операция по изъятию незаконного оружия, попадающего из зоны АТО. Насколько своевременны такие меры и что на самом деле пытается скрыть за оружейной "охотой" глава МВД Арсен Аваков?
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Спецоперация полиции по изъятию незаконного оружия, попадающего из зоны АТО, стартовала для того, чтобы отвлечь внимание общества от скандала с арестом сына главы МВД Арсена Авакова и того факта, как его быстро выпустили — такое мнение на своей странице в Facebook выразил политический аналитик Дмитрий Корнейчук. По мнению эксперта, "все действия Авакова – это обычный пиар и политтехнологи".

    Скриншот с сайта Facebook

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    "Полиция наконец-то начала масштабную операцию по изъятию незаконного оружия, попадающего из зоны АТО. Но хвалить Авакова не за что. Во-первых, полиция с 2014-го ничего не делала. То есть — четыре года тысячи "стволов" и гранат спокойно заполняли страну. Превращая нас в Сомали.

    Во-вторых, спецоперация полиции начата для того, чтобы отвлечь внимание общества от скандала с арестом сына Авакова. И того факта, как его быстро выпустили. Иными словами, все действия Авакова — это обычный пиар и политтехнологии. Ведь на конструктивную и системную работу он неспособен. Кроме системного грабежа страны, конечно…", — полагает Корнейчук.

    Правоохранители приступают к принятию мер для изъятия из незаконного оборота оружия в Донецкой и Луганской областях, а также Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях, сообщил первый замглавы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

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    npu.gov.ua
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    "Количество нелегального оружия зашкаливает. Поэтому начинаем проводить комплексные отработки с целью изъятия из незаконного оборота оружия в Донецкой области и Луганской, а также Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях. Заранее извиняюсь перед гражданами за неудобства, но мы вынуждены будем проверять транспорт, безопасность и жизни граждан — прежде всего", — написал Аброськин в субботу в Facebook. 

    Он не приводит статистику нелегального оборота оружия, но как пример приводит случай, когда работники полиции в Волынской области задержали военнослужащего, который в рюкзаке привез домой "подарки на память из зоны АТО" — три гранаты.

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    пресс-служба управления Нацполиции в Киеве в Facebook
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    "Только вдумайтесь, какой опасности он подвергал себя и окружающих, когда через всю страну в общественном транспорте (поезд, метро, маршрутка) вез боеприпасы. А какая бы трагедия произошла в результате случайной детонации? Странные люди, которые не хотят дружить с умом", — возмутился Аброськин. 

    Нелегальный оборот оружия в Украине заметно возрос из-за военного конфликта в Донбассе, силовики регулярно сообщают о находках тайников оружия. Не так давно склад с оружием, боеприпасами и форменной милицейской одеждой обнаружили правоохранители у одного из жителей города Сумы.

    По данным ведомства, во время санкционированного обыска в квартире правоохранители обнаружили револьвер, два пистолета, гранты РГД, дымовые шашки, кастет, около 70 патронов и 32 патрона травматического действия. Кроме того, найдено три комплекта милицейской формы, номерные знаки для ведомственного автотранспорта, спецсредства, а также более 20 мобильных телефонов.

    Сотрудники полиции в Киеве
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "Поводом для проведения санкционированного обыска стала оперативная информация о возможной причастности жителя Краснополья, который сейчас живет в Сумах, к совершенному в начале октября ограблению, когда неизвестные злоумышленники отобрали у жителя города золотую цепочку", — сообщает полиция. 

    По данным ведомства, мужчина задержан и дает показания, сейчас правоохранители выясняют, где он приобрел изъятые вещи и с какой целью их хранил. По данному факту открыто уголовное дело по статье "незаконное обращение с оружием, боеприпасами". 

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