В Киеве полиция обнаружила тайник с боеприпасами

КИЕВ, 17 окт — РИА Новости Украина. Правоохранители обнаружили в Киеве тайник с оружием, взрывчаткой и боеприпасами, которые могли быть использованы во время митинга у здания Верховной Рады, сообщила во вторник пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Во вторник у Рады проходит массовая акция протеста, организованная рядом политических сил, в том числе партией экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили "Движение новых сил". Протестующие требуют отменить депутатскую неприкосновенность, создать антикоррупционный суд и внести изменения в избирательное законодательство. Некоторые участники митинга заявили о намерении "оставаться сколько угодно, даже ночью".

"В результате реализации оперативной информации Национальная полиция Украины совместно со Службой безопасности Украины провела ряд следственных действий. Во время их проведения правоохранители изъяли оружие, боеприпасы и взрывчатку", — говорится в сообщении.

По данным замглавы Нацполиции Вячеслава Аброськина, обыски продолжаются. После проведения экспертиз владельца тайника привлекут к уголовной ответственности.

Как заявил замглавы СБУ Виктор Кононенко, изъятые оружие и боеприпасы могли использоваться во время митингов возле здания Верховной рады в Киеве, а также для дестабилизации ситуации в стране и провоцировании столкновений. "Мы четко понимаем, кто сделал эти "закладки" и кто намеревался приобрести спецсредства. Я считаю, что в рамках уголовного производства эти лица будут идентифицированы и их вина будет доказана", — цитирует Кононенко пресс-служба.

Ранее МВД Украины заявило, что проводит следственные действия в Музейном переулке в центре Киева, где расположен офис партии "Движение новых сил".