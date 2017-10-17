Силовики пришли с обысками к офису партии Саакашвили

КИЕВ, 17 окт — РИА Новости Украина. МВД Украины заявило, что проводит следственные действия в Музейном переулке в центре Киева, где расположен офис партии "Движение новых сил" экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

Во вторник возле здания Рады проходит массовая акция протеста, организованная рядом политических сил, в том числе партией бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили "Движение новых сил". Протестующие требуют отмены депутатской неприкосновенности, создания антикоррупционного суда и внесения изменений в избирательное законодательство. Некоторые участники митинга заявили о намерении "оставаться сколько угодно, даже ночью".

Депутат от фракции "Блока Петра Порошенко", один из организаторов митинга Сергей Лещенко сообщил, что правоохранители блокируют демонстрантов, которые пытаются доставить палатки к Верховной Раде. Инцидент произошел по адресу Музейный переулок, 2б, где расположен офис партии "Движение новых сил".

"По факту кражи военного имущества в рамках уголовного производства полиция Киева проводит плановые следственные действия с целью установления и обнаружения места пребывания похищенного имущества. Сейчас следственные действия продолжаются по одному из адресов в Музейном переулке столицы. Там ряд народных депутатов вместе с частью активистов препятствуют проведению этих следственных действий. Указанные лица ведут себя вызывающе и оказывают физическое сопротивление работникам полиции", — говорится в сообщении МВД в Facebook.

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