Полиция объявила "охоту" за нелегальным оружием в Украине

КИЕВ, 4 ноя — РИА Новости Украина. Правоохранители приступают к принятию мер для изъятия из незаконного оборота оружия в Донецкой и Луганской областях, а также Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях, сообщил первый замглавы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

"Количество нелегального оружия зашкаливает. Поэтому начинаем проводить комплексные отработки с целью изъятия из незаконного оборота оружия в Донецкой области и Луганской, а также Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях. Заранее извиняюсь перед гражданами за неудобства, но мы вынуждены будем проверять транспорт, безопасность и жизни граждан — прежде всего", — написал Аброськин в субботу в Facebook.

Он не приводит статистику нелегального оборота оружия, но как пример приводит случай, когда работники полиции в Волынской области задержали военнослужащего, который в рюкзаке привез домой "подарки на память из зоны АТО" — три гранаты.

"Только вдумайтесь, какой опасности он подвергал себя и окружающих, когда через всю страну в общественном транспорте (поезд, метро, маршрутка) вез боеприпасы. А какая бы трагедия произошла в результате случайной детонации? Странные люди, которые не хотят дружить с умом", — возмутился Аброськин.

Нелегальный оборот оружия в Украине заметно возрос из-за военного конфликта в Донбассе, силовики регулярно сообщают о находках тайников оружия.