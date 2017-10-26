Во Львовской области задержали контрактника, который крал оружие из части

КИЕВ, 26 окт — РИА Новости Украина. Правоохранители задержали во Львовской области солдата, которого подозревают в хищении из воинской части оружия и который имеет семь судимостей за кражи, сообщила в четверг пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

"Автомат Калашникова, два магазина к нему и мобильный телефон контрактник похитил из воинской части и передал своему знакомому. Во время проверки оказалось, что вор имеет семь судимостей за кражи, угоны и хранение наркотических средств", — говорится в сообщении.

По данным полиции, 41-летний солдат-контрактник украл оружие и боеприпасы у своего коллеги, потом он связался со своим знакомым, самовольно покинул пределы воинской части и передал ему похищенное имущество для хранения. Правоохранители провели обыски по месту жительства сообщника солдата, в его гараже изъяли автомат, патроны и телефон. "Самого солдата задержали", — говорится в сообщении.

Как отмечается, правоохранители завели уголовное дело по статье "похищение… военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых или других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или другого военного имущества, а также завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением", санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

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