Склад оружия нашли у жителя Сум

КИЕВ, 27 окт — РИА Новости Украина. Склад с оружием, боеприпасами и форменной милицейской одеждой обнаружили правоохранители у одного из жителей города Сумы, сообщает в пятницу пресс-служба полиции Сумcкой области на своем сайте.

По данным ведомства, во время санкционированного обыска в квартире правоохранители обнаружили револьвер, два пистолета, гранты РГД, дымовые шашки, кастет, около 70 патронов и 32 патрона травматического действия. Кроме того, найдено три комплекта милицейской формы, номерные знаки для ведомственного автотранспорта, спецсредства, а также более 20 мобильных телефонов.

"Поводом для проведения санкционированного обыска стала оперативная информация о возможной причастности жителя Краснополья, который сейчас живет в Сумах, к совершенному в начале октября ограблению, когда неизвестные злоумышленники отобрали у жителя города золотую цепочку", — сообщает полиция.

По данным ведомства, мужчина задержан и дает показания, сейчас правоохранители выясняют, где он приобрел изъятые вещи и с какой целью их хранил. По данному факту открыто уголовное дело по статье "незаконное обращение с оружием, боеприпасами".

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

Читайте также: Нужен ли кому-то мир в Донбассе? И сам Донбасс?

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.