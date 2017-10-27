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    Склад оружия нашли у жителя Сум

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    Согласно данным, также найдены три комплекта милицейской формы, номерные знаки для ведомственного автотранспорта, спецсредства, а также более 20 мобильных телефонов.
    Склад оружия
    Фото со страницы пресс-службы Нацполиции в Сумской области

    КИЕВ, 27 окт — РИА Новости Украина. Склад с оружием, боеприпасами и форменной милицейской одеждой обнаружили правоохранители у одного из жителей города Сумы, сообщает в пятницу пресс-служба полиции Сумcкой области на своем сайте.

    По данным ведомства, во время санкционированного обыска в квартире правоохранители обнаружили револьвер, два пистолета, гранты РГД, дымовые шашки, кастет, около 70 патронов и 32 патрона травматического действия. Кроме того, найдено три комплекта милицейской формы, номерные знаки для ведомственного автотранспорта, спецсредства, а также более 20 мобильных телефонов.

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    "Поводом для проведения санкционированного обыска стала оперативная информация о возможной причастности жителя Краснополья, который сейчас живет в Сумах, к совершенному в начале октября ограблению, когда неизвестные злоумышленники отобрали у жителя города золотую цепочку", — сообщает полиция.

    По данным ведомства, мужчина задержан и дает показания, сейчас правоохранители выясняют, где он приобрел изъятые вещи и с какой целью их хранил. По данному факту открыто уголовное дело по статье "незаконное обращение с оружием, боеприпасами".

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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