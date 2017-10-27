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    В Киеве избили водителя маршрутки, выгнавшего мать погибшего бойца АТО

    (обновлено: )26756
    Радикально настроенные активисты решили самостоятельно наказать водителя маршрутки "Экспоцентр" - Вишневое, который отказал в льготном проезде матери погибшего бойца АТО.
    Канал на Youtube Sich Ukraine

    Представители националистических организаций С14 и "Союз ветеранов войны с Россией" избили водителя маршрутного автобуса №732 ("Экспоцентр" — Вишневое, Киевская область), который, как утверждается, нагрубил матери погибшего в АТО военного, отказав ей в льготном проезде.

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    Соответствующее видео опубликовано в сети.

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    "Автоперевозчик "Кийтранс-2005" из города Вишневое обещал уволить водителя и извиниться перед матерью. Никого не уволили. Перед женщиной не извинились. Таким образом, наказали урода ветераны АТО, а дальше будет извиняться "Кийтранс", — заявили в С14.

    По данным СМИ, водитель выгнал пассажирку со словами: "Покажи мне, где он похоронен! Надо было не ехать туда!".

    Ранее сообщалось, что киевляне требуют запретить маршрутчикам слушать "поп" и "шансон". 

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