В Киеве избили водителя маршрутки, выгнавшего мать погибшего бойца АТО

Представители националистических организаций С14 и "Союз ветеранов войны с Россией" избили водителя маршрутного автобуса №732 ("Экспоцентр" — Вишневое, Киевская область), который, как утверждается, нагрубил матери погибшего в АТО военного, отказав ей в льготном проезде.

Соответствующее видео опубликовано в сети.

Читайте также: Чтобы не расслаблялись. Новые штрафы и условия парковок для водителей

"Автоперевозчик "Кийтранс-2005" из города Вишневое обещал уволить водителя и извиниться перед матерью. Никого не уволили. Перед женщиной не извинились. Таким образом, наказали урода ветераны АТО, а дальше будет извиняться "Кийтранс", — заявили в С14.

По данным СМИ, водитель выгнал пассажирку со словами: "Покажи мне, где он похоронен! Надо было не ехать туда!".

Ранее сообщалось, что киевляне требуют запретить маршрутчикам слушать "поп" и "шансон".