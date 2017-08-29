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29.08.201710:42
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    Общество

    Транспортный коллапс. В Николаеве бастуют маршрутчики

    (обновлено: )14610
    По информации николаевских СМИ, многие жители Николаева не могут добраться на рабочие места из-за массовой забастовки водителей маршрутных такси.
    Забастовка маршрутчиков в Николаеве
    novosti-n.org

    КИЕВ, 29 авг — РИА Новости Украина. В Николаеве во вторник возникли проблемы с транспортом из-за забастовки водителей маршрутных такси.

    Алексей Якубин
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Якубин о цене на газ и ущербной логике

    По информации "Новостей-N", наиболее сложная ситуация возникла в Корабельном районе. Там работают только несколько маршруток.

    В связи с этим на остановках в Корабельном районе скопилось большое количество пассажиров, а работающие маршрутки забиты буквально до отказа.

    Ранее водители маршрутных такси анонсировали забастовку из-за резкого повышения цен на газ.

    Ранее сообщалось, что многокилометровая пробка из сотен автомобилей остановила движение на трассе Е95 на выезде из Одессы в сторону Киева.

    С начала августа цены на автогаз в Украине начали постепенно расти, ускорившись ближе к концу месяца. Отметим, что пик подорожания газа в прошлом году пришелся на сентябрь. Тогда максимальная стоимость топлива составила чуть больше 13 гривен за литр.

     

     

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