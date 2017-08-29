Транспортный коллапс. В Николаеве бастуют маршрутчики

КИЕВ, 29 авг — РИА Новости Украина. В Николаеве во вторник возникли проблемы с транспортом из-за забастовки водителей маршрутных такси.

По информации "Новостей-N", наиболее сложная ситуация возникла в Корабельном районе. Там работают только несколько маршруток.

В связи с этим на остановках в Корабельном районе скопилось большое количество пассажиров, а работающие маршрутки забиты буквально до отказа.

Ранее водители маршрутных такси анонсировали забастовку из-за резкого повышения цен на газ.

Ранее сообщалось, что многокилометровая пробка из сотен автомобилей остановила движение на трассе Е95 на выезде из Одессы в сторону Киева.

С начала августа цены на автогаз в Украине начали постепенно расти, ускорившись ближе к концу месяца. Отметим, что пик подорожания газа в прошлом году пришелся на сентябрь. Тогда максимальная стоимость топлива составила чуть больше 13 гривен за литр.