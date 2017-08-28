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    ДТП в Славянске: военный грузовик протаранил маршрутку

    (обновлено: )86
    Сообщается, что в результате столкновения грузовика и маршрутного такси пассажиры маршрутки получили травмы и были госпитализированы в медицинские учреждения.
    На месте ДТП в Славянске
    slavdelo.dn.ua

    КИЕВ, 28 авг — РИА Новости Украина. В Славянске Донецкой области в результате ДТП грузовик протаранил маршрутку.

    "На улице Свободы произошло ДТП с участием маршрутного автобуса №14 А" Автостанция- ул. Ставропольская" и грузовика. Есть потерпевшие, которые госпитализированы", — сообщает местный портал Славянск Деловой.

    На месте аварии работают патрульная служба Славянска и Краматорска. Подробности происшествия выясняются.

    slavdelo.dn.ua
    На месте ДТП в Славянске

    Ранее сообщалось, что в поселке Новые Безрадичи Киевской области столкнулись поезд "Бердичев-Киев" и автомобиль Lexus, пострадали двое пассажиров автомобиля.

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