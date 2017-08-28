ДТП в Славянске: военный грузовик протаранил маршрутку

КИЕВ, 28 авг — РИА Новости Украина. В Славянске Донецкой области в результате ДТП грузовик протаранил маршрутку.

"На улице Свободы произошло ДТП с участием маршрутного автобуса №14 А" Автостанция- ул. Ставропольская" и грузовика. Есть потерпевшие, которые госпитализированы", — сообщает местный портал Славянск Деловой.

На месте аварии работают патрульная служба Славянска и Краматорска. Подробности происшествия выясняются.

slavdelo.dn.ua На месте ДТП в Славянске

Ранее сообщалось, что в поселке Новые Безрадичи Киевской области столкнулись поезд "Бердичев-Киев" и автомобиль Lexus, пострадали двое пассажиров автомобиля.