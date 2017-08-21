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    Киев

    В Киеве такси протаранило маршрутку и влетело в остановку

    (обновлено: )4810
    В соцсетях сообщается, что водитель такси не справился с управлением, и его начало заносить: сначала он въехал в маршрутный автобус, а потом в остановку. В результате ДТП пострадали три человека.
    На месте ДТП с участием автомобиля такси Uber и маршрутки в Киеве
    facebook.com/KyivOperativ

    КИЕВ, 21 авг — РИА Новости Украина. В результате ДТП, которое произошло вечером в воскресенье на Большой Окружной в Киеве, пострадали три человека, они госпитализированы.

    "Водитель такси Uber, управляя автомобилем Opel, г.н.з. BI5026AT, не справился с управлением своего "железного коня", его начало заносить, он въехал в заднюю часть маршрутного автобуса, который стоял на остановке, а потом еще и в саму остановку", — сообщается на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

    facebook.com/KyivOperativ
    На месте ДТП с участием автомобиля такси Uber и маршрутки в Киеве

    Согласно сообщению, в результате аварии травмированы три человека: водитель такси, а также две женщины — пассажиры такси и маршрутки. 

    На месте работают патрули полиции и следственно-оперативная группа.

    Киев Оперативный/Facebook, 21 августа 2017

    На странице также выложено видео с места ЧП:

    Ранее в Шевченковском районе Киева в автомобиле обнаружили мертвую женщину.

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