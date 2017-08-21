В Киеве такси протаранило маршрутку и влетело в остановку

КИЕВ, 21 авг — РИА Новости Украина. В результате ДТП, которое произошло вечером в воскресенье на Большой Окружной в Киеве, пострадали три человека, они госпитализированы.
"Водитель такси Uber, управляя автомобилем Opel, г.н.з. BI5026AT, не справился с управлением своего "железного коня", его начало заносить, он въехал в заднюю часть маршрутного автобуса, который стоял на остановке, а потом еще и в саму остановку", — сообщается на странице "Киев Оперативный" в Facebook.
Согласно сообщению, в результате аварии травмированы три человека: водитель такси, а также две женщины — пассажиры такси и маршрутки.
На месте работают патрули полиции и следственно-оперативная группа.
На странице также выложено видео с места ЧП:
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