В курортном селе Грузии столкнулись две маршрутки: десятки раненых

КИЕВ, 23 авг — РИА Новости Украина. При столкновении двух пассажирских микроавтобусов в черноморском селе Шеветили на западе Грузии пострадали почти 30 человек, передает в среду агентство Interpressnews.

По данным агентства, авария произошла в среду в курортном селе Шекветили на черноморском побережье. Один из микроавтобусов перевозил пассажиров из Тбилиси в Батуми, второй в обратном направлении.

"В результате аварии в Шекветили из пострадавших 28 пассажиров трое нуждаются в операции", — говорится в сообщении.

Как заявил агентству глава Минздрава Аджарской автономной республики, состояние пострадавших стабильное, они помещены в две клиники соседнего курортного города Кобулети, четверо находятся в реанимационном отделении.

По информации агентства, расследование ведется по статье "нарушение правил безопасности движения транспорта, повлекшее ущерб здоровью человека".

Напомним, 22 августа сотрудник полиции погиб в результате ДТП в Запорожской области.