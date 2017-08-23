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    В курортном селе Грузии столкнулись две маршрутки: десятки раненых

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    Авария произошла в курортном селе Шекветили на черноморском побережье. Один из микроавтобусов перевозил пассажиров из Тбилиси в Батуми, второй в обратном направлении.
    ДТП в Грузии
    interpressnews.ge

    КИЕВ, 23 авг — РИА Новости Украина. При столкновении двух пассажирских микроавтобусов в черноморском селе Шеветили на западе Грузии пострадали почти 30 человек, передает в среду агентство Interpressnews.

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    По данным агентства, авария произошла в среду в курортном селе Шекветили на черноморском побережье. Один из микроавтобусов перевозил пассажиров из Тбилиси в Батуми, второй в обратном направлении.

    "В результате аварии в Шекветили из пострадавших 28 пассажиров трое нуждаются в операции", — говорится в сообщении.

    Как заявил агентству глава Минздрава Аджарской автономной республики, состояние пострадавших стабильное, они помещены в две клиники соседнего курортного города Кобулети, четверо находятся в реанимационном отделении.

    По информации агентства, расследование ведется по статье "нарушение правил безопасности движения транспорта, повлекшее ущерб здоровью человека".

    Напомним, 22 августа сотрудник полиции погиб в результате ДТП в Запорожской области.

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