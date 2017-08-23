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    Происшествия

    ДТП на Закарпатье. Фура сорвалась в пропасть, есть погибшие (18+)

    (обновлено: )16901
    По информации полиции, водитель грузового автомобиля марки "Урал", загруженный дровами, ехал по грунтовой дороге с лесного массива и не справился с управлением. Автомобиль съехал с дороги и перевернулась в пропасть.
    ДТП на Закарпатье
    zk.npu.gov.ua

    КИЕВ, 23 авг — РИА Новости Украина. В селе Колочава Межгорского арйона Закарпатской области в результате ДТП погибли двое мужчин, сообщает в среду областное отделение полиции.

    "В лесу перевернулся грузовой автомобиль. Следственно-оперативная группа, прибывшая на место чрезвычайной ситуации, установила, что около 20:00 водитель грузового автомобиля марки "Урал", загруженный дровами, двигался по грунтовой дороге с лесного массива и не справился с управлением. В результате — грузовик съехал с дороги и перевернулась в пропасть. В результате аварии два человека экипажа погибли на месте, а третьего  доставили в реанимационное отделение Межгорской районной больницы", — сообщает подробности полиция.

    zk.npu.gov.ua
    ДТП на Закарпатье

    По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц).

    Напомним, автомобиль львовского бизнесмена, владельца телеканала ZIK и почетного президента ФК "Карпаты" Петра Дыминского попал в аварию в селе Ямельня Львовской области. В результате ДТП погибла молодая женщина.

    zk.npu.gov.ua
    ДТП на Закарпатье
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