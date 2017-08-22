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    Резонансное ДТП с участием владельца "Карпат": Дыминский сбежал из Украины

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    По словам советника министра МВД Антона Геращенко, через час Петр Дыминский, который на сегодняшний день пока еще имеет статус свидетеля, вылетел на частном самолёте из Львова в Женеву.
    ДТП при участии Петра Дыминского. Архивное фото
    zaxid.net

    КИЕВ, 22 авг — РИА Новости Украина. В понедельник утром Петру Дыминскому была официально вручена повестка на допрос и он был предупреждён, что ему будет предложено сдать образец своей ДНК следователю. Допрос был назначен на среду 23 августа, пишет на своей странице в Facebook советник министра МВД Антон Геращенко.

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    "Сегодня утром следствие законным образом получило неопровержимые доказательства того, что за рулем автомобиля Mercedes был точно не 43-летний охранник Петра Дыминского, который взял вину за смертельное ДТП на себя", — говорится в его сообщении.

    Также сегодня ГПУ определила подследственность расследования дела о возможной причастности Дыминского к гибели Натальи Трилы за Главным следственным управлением Нацполиции.

    "Через час Петр Дыминский, который на сегодняшний день пока ещё имеет статус свидетеля, вылетел на частном самолёте из Львова в Женеву", — рассказал Геращенко. 

    "Предупреждаю Петра Дыминского, что если Вы завтра не явитесь на допрос к следователю и не сдадите для экспертизу пробу Вашей ДНК, это может быть косвенным доказательством того, что за рулём "Mercedes" был совсем не Ваш 43-летний охранник. А это могли быть Вы или другой близкий Вам человек", — добавил Геращенко. 

    Напомним, автомобиль львовского бизнесмена, владельца телеканала ZIK и почетного президента ФК "Карпаты" Петра Дыминского попал в аварию в селе Ямельня Львовской области. В результате ДТП погибла молодая женщина.

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