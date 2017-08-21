В ДТП в Турции пострадали 11 россиян, один госпитализирован

КИЕВ, 21 авг — РИА Новости Украина. В ДТП с автобусом на трассе Анталья-Кемер в Турции пострадали 11 граждан России, один из них был госпитализирован, сообщил РИА Новости по телефону дежурный дипломат консульства в Анталье.

"Всего из 26 пассажиров было 11 граждан России. Они все испытали шок, синяки, ушибы, травмы получили. По последней информации, все, кроме одного, получили помощь амбулаторно, один человек получил более серьезную травму и был госпитализирован. Как ожидается, сегодня его выпишут", — сказал дипломат.

Ранее турецкое агентство Anadolu сообщило, что автобус с иностранными туристами, который направлялся в город Белек, перевернулся на трассе Анталья-Кемер на выезде из туннеля. Причиной ДТП стал сильный ливень. По данным агентства, пострадали шесть человек, из них двое детей. Раненые доставлены в местные больницы.