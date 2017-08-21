Создание ЗСТ с Турцией нанесет вред украинской экономике – Степанюк

Сергей Левицкий, РИА Новости Украина

Запланированное на эту осень подписание соглашения о Зоне свободной торговли (ЗСТ) с Турцией может нанести значительный ущерб отечественной экономике, заявил на пресс-конференции в РИА Новости Украина экономический эксперт Всеволод Степанюк.

Турция уже давно построила бизнес на использовании украинского сырья. Украинское зерно перерабатывается на местных мукомольных предприятиях, после чего отправляется на экспорт. То же касается украинское металла, который турки используют для изготовления собственной экспортной продукции. Кроме того, Турция контролирует проливы Босфор и Дарданеллы, тем самым, контролируя морское сообщение Украины с другими странами.

Как отметил Степанюк, Турция является жестким конкурентом Украины на мировых рынках, которая не заинтересована в том, чтобы наша страна поставляла за рубеж готовую продукцию. Подписание соглашения обнулит импортные пошлины на украинское сырье, что позволит туркам его дешево закупать, продавая на зарубежных рынках уже готовую продукцию. Таким образом, у турецких компаний вырастит маржа и прибыльность, тогда как украинская экономика впадет в еще большую зависимость от Турции.

"По большинству количеству товаров, в том числе, высокотехнологических, Турция является жестким конкурентом. Рабочая сила там не намного дороже, чем в Украине, инфраструктура, я считаю, намного лучше, чем в Украине. Наша страна только потеряет от ЗСТ с Турцией. Если эффект от свободной торговли с Канадой будет незначительным, а выгоды составят 50 на 50, то Турция наш непосредственный сосед и конкурент на традиционных украинских рынках. У нас нет пошлин на экспорт в Турцию, однако там существуют пошлины на импорт из Украины. И если они будут отменены, то турки будут покупать только наше сырье, а товары с добавленной стоимостью будут производить у себя", — отметил Степанюк.

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Процесс создания зоны свободной торговли (ЗСТ) с Турцией, начатый более пяти лет назад, похоже, подходит к завершению, заявил вице-премьер-министр, министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив. Соответствующее соглашение стороны заключат осенью 2017 года или весной 2018 года.