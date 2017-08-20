Правоохранители Харькова готовятся к матчу сборных Украины и Турции

Встреча сборных состоится 2 сентября на стадионе "Металлист". Сотрудники Национальной полиции, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и Госслужбы чрезвычайных ситуаций согласовали и отработали действия подразделений, учитывая негативный опыт поведения болельщиков во время предыдущих футбольных встреч Украины и Турции.

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В масштабных учениях приняли участие около 500 полицейских, 280 гвардейцев, 100 спасателей, 350 курсантов и офицеров Харьковского национального университета внутренних дел, которые отрабатывали взаимодействие в обеспечении безопасности и порядка на трех локациях — международном аэропорту "Харьков", железнодорожной станции "Харьков-Балашовский", а также в месте проведения будущей футбольной встречи — стадионе "Металлист".