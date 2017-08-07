Драка футболистов на сенсационном матче "Зенита" и "Спартака"

"Зенит" воскресенье дома сенсационно разгромил "Спартак" со счетом 5:1 в матче российской Премьер-лиги. В конце матча на поле возник конфликт между Терентьевым и Адриано, в который ввязался еще один зенитовец Игорь Смольников. Терентьев получил желтую карточку, остальные участники инцидента были удалены.

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"Я хотел остановить Адриано. Он меня ударил с локтя. Неприятно получилось. Попал по зубам, шатается чуть-чуть (зуб)", — сказал Терентьев журналистам.

Кроме того, перед матчем болельщики также отметились массовой потасовкой.