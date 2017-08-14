Стало известно, кого из легионеров Шевченко вызвал в сборную

КИЕВ, 14 авг — РИА Новости Украина. Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко огласил список игроков, которые выступают в иностранных чемпионатах, вызванных на матчи с Турцией и Исландией, сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины (ФФУ).

В список вошли семь игроков: Эдуард Соболь, Руслан Ротань (оба — "Славия", Чехия), Евгений Коноплянка ("Шальке", Германия), Владлен Юрченко ("Байер", Германия), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия), Руслан Малиновский ("Генк", Бельгия) и Евгений Шахов (ПАОК, Греция).

Сообщается, что полный список игроков, вызванных на сбор, будет объявлено позже. Отметим, в прошлый раз Ротань, Юрченко и Зинченко не получили вызов в сборную. Сборная сборется 28 августа в Харькове и начнет подготовку к матчам против Турции (2 сентября) и Исландии (5 сентября).

Ранее сообщалось, что сборная Украины потеряла два места в рейтинге ФИФА и занимает 27 строчку. Падение было прогнозируемо, так как украинская команда играла еще в июне.