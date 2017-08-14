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    Стало известно, кого из легионеров Шевченко вызвал в сборную

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    Сборная Украины по футболу соберется 28 августа в Харькове и начнет подготовку к матчам против Турции (2 сентября) и Исландии (5 сентября) в рамках отбора ЧМ-2018.
    Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко
    УНИАН

    КИЕВ, 14 авг — РИА Новости Украина. Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко огласил список игроков, которые выступают в иностранных чемпионатах, вызванных на матчи с Турцией и Исландией, сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины (ФФУ).

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    УНИАН
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    В список вошли семь игроков: Эдуард Соболь, Руслан Ротань (оба — "Славия", Чехия), Евгений Коноплянка ("Шальке", Германия), Владлен Юрченко ("Байер", Германия), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия), Руслан Малиновский ("Генк", Бельгия) и Евгений Шахов (ПАОК, Греция).

    Сообщается, что полный список игроков, вызванных на сбор, будет объявлено позже. Отметим, в прошлый раз Ротань, Юрченко и Зинченко не получили вызов в сборную.  Сборная сборется 28 августа в Харькове и начнет подготовку к матчам против Турции (2 сентября) и Исландии (5 сентября). 

    Ранее сообщалось, что сборная Украины потеряла два места в рейтинге ФИФА и занимает 27 строчку. Падение было прогнозируемо, так как украинская команда играла еще в июне.

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