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    Спорт

    Луческу назначен главным тренером сборной Турции по футболу

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    Румын Мирча Луческу, которому 29 июля исполнилось 72 года, 4 августа подпишет с турецкой федерацией контракт на два года с возможностью продления еще на один сезон.
    Мирча Луческу
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 авг — РИА Новости Украина. Бывший главный тренер донецкого "Шахтера" румын Мирча Луческу назначен главным тренером сборной Турции, сообщается на официальном сайте Федерации футбола Турции.

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    Луческу, которому 29 июля исполнилось 72 года, 4 августа подпишет с турецкой федерацией контракт на два года с возможностью продления еще на один сезон.

    В конце июля пост главного тренера сборной Турции покинул Фатих Терим. В отборочном турнире чемпионата мира-2018 сборная Турции набрала 11 очков и занимает после шести матчей третье место в группе I.

    Луческу в мае покинул "Зенит" после года работы. Под его руководством клуб занял третье место в чемпионате России и не попал в Лигу чемпионов.

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