Луческу назначен главным тренером сборной Турции по футболу

КИЕВ, 2 авг — РИА Новости Украина. Бывший главный тренер донецкого "Шахтера" румын Мирча Луческу назначен главным тренером сборной Турции, сообщается на официальном сайте Федерации футбола Турции.

Луческу, которому 29 июля исполнилось 72 года, 4 августа подпишет с турецкой федерацией контракт на два года с возможностью продления еще на один сезон.

В конце июля пост главного тренера сборной Турции покинул Фатих Терим. В отборочном турнире чемпионата мира-2018 сборная Турции набрала 11 очков и занимает после шести матчей третье место в группе I.

Луческу в мае покинул "Зенит" после года работы. Под его руководством клуб занял третье место в чемпионате России и не попал в Лигу чемпионов.