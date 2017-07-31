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    Аналитика и комментарии

    Футбол на линии огня. Аваков "за", Суркис "против"

    (обновлено: )33901
    В неприятную историю с отказом киевского "Динамо" играть в прифронтовом Мариуполе оказались втянутыми не только спортсмены, но и политики.
    Игроки ФК Динамо (Киев)
    @UEFAcom_ru

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    Казалось бы, рядовой и ничем не примечательный футбольный поединок между киевским "Динамо" и вернувшимся в высшую лигу "Мариуполем" рискует обернуться большим скандалом. Несмотря на то, что до матча в рамках 7-го тура чемпионата остается еще целый месяц, уже сейчас вокруг предстоящей встречи образовался весьма неприятный ореол.

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    А где гарантии?

    Еще год назад футбольные функционеры ломали голову над тем, как наскрести нужное количество команд, которые "потянули" бы участие в элитном дивизионе. Из-за коллапса в стране хозяева многих клубов решили больше не тратиться на футбол и отправили свои команды на страницы учебников по истории. Но оказалось, с уменьшением количества клубов в премьер-лиге, хлопот меньше не стало. Более того, оказавшись в зоне комфорта, многие, словно от нечего делать, начали искать проблемы на ровном месте. 

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    Главным скандалистом начала чемпионата стал президент "Динамо" Игорь Суркис. Олигарх неожиданно заявил, что его команда не будет играть в прифронтовом Мариуполе.

    "Идет война, будем называть вещи своими именами. Мариуполь расположен неподалеку линии фронта и мы, при всем уважении к городу, не считаем сейчас возможным проводить здесь матчи. Кто гарантирует, что в клубный автобус, которому пришлось бы довезти "Динамо" из аэропортов, никто не заложит взрывчатку? Кто предоставит гарантию, что в сторону наших игроков, тренеров и персонала не будет никаких провокаций? Мне обещают, что матч пройдет без эксцессов. Но должны быть письменные гарантии. Иначе киевское "Динамо" в Мариуполь не поедет", - сказал, как отрезал Суркис.

    На себя посмотрите!

    В самом Мариуполе позицию руководства "Динамо" считают неадекватной. Вице-президент ФК "Мариуполь" Андрей Санин и вовсе намекнул на то, что в Киеве, где чуть ли не каждый день кого-то взрывают или убивают, гораздо опаснее играть в футбол.
    "То, что происходит сейчас – это не совсем правильная попытка "раскачать" ситуацию и лишить жителей нашего города большого футбола", - заявил Санин. "Что до гарантий безопасности, то в наше суровое время может их дать только Бог"
    В руководстве "Мариуполя" заявили, что обеспечить комплекс мероприятий, который минимизирует всевозможные риски будут все вовлеченные в процесс организации и проведения матчей службы — город, Нацполиция, Национальная гвардия, СБУ и даже военные.

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    Интересно, что сами силовики всячески открещиваются от обеспечения безопасности. На запрос "Динамо" ответили сразу в СБУ, МВД и Управлении Госохраны, но каждое из ведомств не рекомендует играть в Мариуполе. Так, в письме из МВД киевлянам напомнили, что для Донецкой области до сих пор действует уровень "красный" уровень террористической угрозы
    "Матч "Динамо" в Мариуполе запланирован на 26.08.2017, что вызывает дополнительные  риски. Это обусловлено тем, что в преддверии празднования Дня независимости Украины в районе проведения антитеррористической операции происходит значительное обострение оперативной обстановки",     - говорится в письме за подписью первого замминистра Сергея Ярового.

    Учитывая реальное положение угроз, силовики считают проведение матча в Мариуполе нецелесообразным и предлагают "безотлагательно рассмотреть вопрос о смене места его проведения"

    Аваков за футбол

    Пикантности ситуации добавляет тот факт, что за проведение футбольного матча в Мариуполе, вопреки официальной позиции своего ведомства выступает глава МВД Арсен Аваков. По его словам, динамовцам в Мариуполе абсолютно нечего бояться.
    "В Мариуполе играть в футбол так же безопасно, как и в Киеве. МВД обеспечит безопасность всех матчей Премьер-лиги в этом замечательном городе!",     - написал Аваков на своей странице в Twitter.

    Есть ли в "Динамо" украинцы?

    Ничего предосудительного в том, чтобы играть в футбол в десятках километров от места боевых действий не видит и первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин

    Вячеслав Аброськин
    Facebook Вячеслава Аброськина
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    "В настоящее время город Мариуполь входит в пятерку самых безопасных городов Украины. Здесь такое количество правоохранителей, что можно обеспечить не только матч "Мариуполь" — "Динамо", а и другие самые большие мероприятия. "Динамо" должно продемонстрировать, что это сильные люди, что они украинцы, и тогда все будет нормально", - заявил силовик, который выразил готовность вместе с киевлянами сесть в автобус и полностью организовать безопасность для команды.

    Чего ждать?

    Давит на "Динамо" и футбольное руководство страны, которое не понимает, почему условные "Верес" и "Черноморец" спокойно и без истерик отыграли в Мариуполе, а столичные патриоты ищут причины этого не делать. Руководитель премьер-лиги Владимир Генинсон уже предупредил киевлян, что не видит оснований для переноса матча на нейтральную территорию, а глава ФФУ Андрей Павелко пообещал "впаять" динамовцам техническое поражение "З:0".

    Чем закончится достаточно странная история с проведением матча "Динамо" на линии фронта пока не ясно. Но учитывая, как быстро в Украине меняется ситуация не только в политике, но и в футболе, итоговое решение может быть каким-угодно.

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