Футбол на линии огня. Аваков "за", Суркис "против"

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Казалось бы, рядовой и ничем не примечательный футбольный поединок между киевским "Динамо" и вернувшимся в высшую лигу "Мариуполем" рискует обернуться большим скандалом. Несмотря на то, что до матча в рамках 7-го тура чемпионата остается еще целый месяц, уже сейчас вокруг предстоящей встречи образовался весьма неприятный ореол.

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А где гарантии?

Еще год назад футбольные функционеры ломали голову над тем, как наскрести нужное количество команд, которые "потянули" бы участие в элитном дивизионе. Из-за коллапса в стране хозяева многих клубов решили больше не тратиться на футбол и отправили свои команды на страницы учебников по истории. Но оказалось, с уменьшением количества клубов в премьер-лиге, хлопот меньше не стало. Более того, оказавшись в зоне комфорта, многие, словно от нечего делать, начали искать проблемы на ровном месте.

Главным скандалистом начала чемпионата стал президент "Динамо" Игорь Суркис. Олигарх неожиданно заявил, что его команда не будет играть в прифронтовом Мариуполе.

"Идет война, будем называть вещи своими именами. Мариуполь расположен неподалеку линии фронта и мы, при всем уважении к городу, не считаем сейчас возможным проводить здесь матчи. Кто гарантирует, что в клубный автобус, которому пришлось бы довезти "Динамо" из аэропортов, никто не заложит взрывчатку? Кто предоставит гарантию, что в сторону наших игроков, тренеров и персонала не будет никаких провокаций? Мне обещают, что матч пройдет без эксцессов. Но должны быть письменные гарантии. Иначе киевское "Динамо" в Мариуполь не поедет", - сказал, как отрезал Суркис.



На себя посмотрите!

В самом Мариуполе позицию руководства "Динамо" считают неадекватной. Вице-президент ФК "Мариуполь" Андрей Санин и вовсе намекнул на то, что в Киеве, где чуть ли не каждый день кого-то взрывают или убивают, гораздо опаснее играть в футбол.

"То, что происходит сейчас – это не совсем правильная попытка "раскачать" ситуацию и лишить жителей нашего города большого футбола", - заявил Санин. "Что до гарантий безопасности, то в наше суровое время может их дать только Бог"

В руководстве "Мариуполя" заявили, что обеспечить комплекс мероприятий, который минимизирует всевозможные риски будут все вовлеченные в процесс организации и проведения матчей службы — город, Нацполиция, Национальная гвардия, СБУ и даже военные.



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Интересно, что сами силовики всячески открещиваются от обеспечения безопасности. На запрос "Динамо" ответили сразу в СБУ, МВД и Управлении Госохраны, но каждое из ведомств не рекомендует играть в Мариуполе. Так, в письме из МВД киевлянам напомнили, что для Донецкой области до сих пор действует уровень "красный" уровень террористической угрозы

"Матч "Динамо" в Мариуполе запланирован на 26.08.2017, что вызывает дополнительные риски. Это обусловлено тем, что в преддверии празднования Дня независимости Украины в районе проведения антитеррористической операции происходит значительное обострение оперативной обстановки", - говорится в письме за подписью первого замминистра Сергея Ярового.

Учитывая реальное положение угроз, силовики считают проведение матча в Мариуполе нецелесообразным и предлагают "безотлагательно рассмотреть вопрос о смене места его проведения"



Аваков за футбол

Пикантности ситуации добавляет тот факт, что за проведение футбольного матча в Мариуполе, вопреки официальной позиции своего ведомства выступает глава МВД Арсен Аваков. По его словам, динамовцам в Мариуполе абсолютно нечего бояться.

"В Мариуполе играть в футбол так же безопасно, как и в Киеве. МВД обеспечит безопасность всех матчей Премьер-лиги в этом замечательном городе!", - написал Аваков на своей странице в Twitter.



Есть ли в "Динамо" украинцы?

Ничего предосудительного в том, чтобы играть в футбол в десятках километров от места боевых действий не видит и первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин Facebook Вячеслава Аброськина Спецкор: у Аброськина в Мариуполе есть явные успехи



"В настоящее время город Мариуполь входит в пятерку самых безопасных городов Украины. Здесь такое количество правоохранителей, что можно обеспечить не только матч "Мариуполь" — "Динамо", а и другие самые большие мероприятия. "Динамо" должно продемонстрировать, что это сильные люди, что они украинцы, и тогда все будет нормально", - заявил силовик, который выразил готовность вместе с киевлянами сесть в автобус и полностью организовать безопасность для команды.



Чего ждать?

Давит на "Динамо" и футбольное руководство страны, которое не понимает, почему условные "Верес" и "Черноморец" спокойно и без истерик отыграли в Мариуполе, а столичные патриоты ищут причины этого не делать. Руководитель премьер-лиги Владимир Генинсон уже предупредил киевлян, что не видит оснований для переноса матча на нейтральную территорию, а глава ФФУ Андрей Павелко пообещал "впаять" динамовцам техническое поражение "З:0".

Чем закончится достаточно странная история с проведением матча "Динамо" на линии фронта пока не ясно. Но учитывая, как быстро в Украине меняется ситуация не только в политике, но и в футболе, итоговое решение может быть каким-угодно.