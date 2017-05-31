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    Луческу: было большой ошибкой прийти в "Зенит"

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    "Зенит" под руководством румынского специалиста завоевал Суперкубок России и стал бронзовым призером чемпионата страны, получив право выступить в квалификации Лиги Европы -2017/18.
    Мирча Луческу. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 31 мая — РИА Новости Украина. Румынский специалист Мирча Луческу, отправленный в отставку с поста главного тренера ФК "Зенит", назвал большой ошибкой свой приход в петербургскую команду.

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    Луческу, до этого на протяжении 12 лет тренировавший донецкий "Шахтер", возглавил "Зенит" летом 2016 года. Румынский специалист подписал с клубом контракт по схеме "2+1", сменив на посту главного тренера португальца Андре Виллаш-Боаша. В воскресенье было объявлено, что совет директоров "Зенита" принял решение о досрочном расторжении контракта с Луческу.

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    "Было большой ошибкой прийти сюда (в "Зенит")", – сказал Луческу, чьи слова приводит gsp.ro.

    "Зенит" под руководством Луческу завоевал Суперкубок России и стал бронзовым призером чемпионата страны, получив право выступить в квалификации Лиги Европы —2017/18. При этом в Кубке России "сине-бело-голубые" вылетели на стадии 1/8 финала, а в Лиге Европы остановилась на стадии 1/16 финала.

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