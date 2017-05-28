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    "Зенит" уволил экс-тренера "Шахтера" Луческу

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    "Зенит" поблагодарил румынского тренера Мирчу Луческу и его тренерский штаб за сотрудничество и проведенный в команде сезон, а также пожелал удачи в дальнейшей карьере.
    Мирча Луческу. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 мая — РИА Новости Украина. Питерский "Зенит" решил досрочно разорвать контракт с румынским тренером Мирчей Луческу, который до этого долгое время и успешно тренировал донецкий "Шахтер". Об этом сообщает пресс-служба "Зенита".

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    Решение принял совет директоров футбольного клуба.

    "Зенит" поблагодарил Мирчу Луческу и его тренерский штаб за сотрудничество и проведенный в команде сезон, а также пожелал удачи в дальнейшей карьере.

    Ранее СМИ сообщали, что руководство "Зенита" недовольно результатами, показываемыми командой. 71-летний румынский специалист доведет сезон в Санкт-Петербурге до конца чемпионата, но затем соглашение с ним будет расторгнуто. Место Луческу займет другой зарубежный тренер. Не исключено, что им станет Паулу Соуза или Чезаре Пранделли.

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