"Зенит" уволил экс-тренера "Шахтера" Луческу

КИЕВ, 28 мая — РИА Новости Украина. Питерский "Зенит" решил досрочно разорвать контракт с румынским тренером Мирчей Луческу, который до этого долгое время и успешно тренировал донецкий "Шахтер". Об этом сообщает пресс-служба "Зенита".

Решение принял совет директоров футбольного клуба.

"Зенит" поблагодарил Мирчу Луческу и его тренерский штаб за сотрудничество и проведенный в команде сезон, а также пожелал удачи в дальнейшей карьере.

Ранее СМИ сообщали, что руководство "Зенита" недовольно результатами, показываемыми командой. 71-летний румынский специалист доведет сезон в Санкт-Петербурге до конца чемпионата, но затем соглашение с ним будет расторгнуто. Место Луческу займет другой зарубежный тренер. Не исключено, что им станет Паулу Соуза или Чезаре Пранделли.