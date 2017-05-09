Луческу в конце мая уйдет с поста главного тренера "Зенита" - СМИ

КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина. Президент турецкого "Галатасарая" Дурсун Озбек и его брат, член правления стамбульского клуба Мехмет Озбек матч 27-го тура чемпионата России между санкт-петербургским "Зенитом" и грозненским "Тереком", сообщает karadenizgazete.com.tr.

"Зенит" в воскресенье, 7 мая, проиграл "Тереку" и опустился на 3-е место в турнирной таблице чемпионата России, пропустив вперед московский ЦСКА.

Ранее в турецких СМИ сообщалось, что Дурсун Озбек несколько раз уже созванивался с нынешним тренером "Зенита" Мирчей Луческу по поводу его возможного перехода в турецкий клуб на пост генерального или спортивного директора. СМИ также сообщали, что сын румынского специалиста, Рэзван Луческу, должен стать новым главным тренером "Галатасарая".

Издание утверждает, что намерения стамбульского клуба" в отношении Луческу по-прежнему в силе, и что будущее Луческу в "Зените" определится 22 мая и будет зависеть от попадания или непопадания "сине-бело-голубых" в зону квалификации группового этапа Лиги чемпионов.

Между тем, как пишет "Спорт-Экспресс", руководство "Зенита" недовольно результатами, показываемыми командой. Со ссылкой на источники сообщается, что 71-летний румынский специалист доведет сезон в Санкт-Петербурге до конца чемпионата, но затем соглашение с ним будет расторгнуто.

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По данным источника, место Луческу займет другой зарубежный тренер. Не исключено, что им станет Паулу Соуза или Чезаре Пранделли.

Напомним, Мирча Луческу возглавил петербургский клуб летом 2016 года, до этого он 12 лет возглавлял донецкий "Шахтер".