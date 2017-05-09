наверх
09.05.201702:05
Курсы валют НБУ
  • EUR28.94- 0.02
  • USD26.49- 0.04
Рубрики
Ещё
    Спорт

    Луческу в конце мая уйдет с поста главного тренера "Зенита" - СМИ

    (обновлено: )410
    Турецкие СМИ сообщают, что руководство стамбульского "Галатасарая" несколько раз уже созванивалось с нынешним тренером "Зенита" Мирчей Луческу по поводу его возможного перехода в турецкий клуб на пост генерального или спортивного директора.
    Мирча Луческу
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина. Президент турецкого "Галатасарая" Дурсун Озбек и его брат, член правления стамбульского клуба Мехмет Озбек матч 27-го тура чемпионата России между санкт-петербургским "Зенитом" и грозненским "Тереком", сообщает karadenizgazete.com.tr.

    "Зенит" в воскресенье, 7 мая, проиграл "Тереку" и опустился на 3-е место в турнирной таблице чемпионата России, пропустив вперед московский ЦСКА.

    Мирча Луческу в Шахтере: 12 лет ярких побед. Инфографика
    РИА Новости Украина
    Мирча Луческу в "Шахтере": 12 лет ярких побед

    Ранее в турецких СМИ сообщалось, что Дурсун Озбек несколько раз уже созванивался с нынешним тренером "Зенита" Мирчей Луческу по поводу его возможного перехода в турецкий клуб на пост генерального или спортивного директора. СМИ также сообщали, что сын румынского специалиста, Рэзван Луческу, должен стать новым главным тренером "Галатасарая".

    Издание утверждает, что намерения стамбульского клуба" в отношении Луческу по-прежнему в силе, и что будущее Луческу в "Зените" определится 22 мая и будет зависеть от попадания или непопадания "сине-бело-голубых" в зону квалификации группового этапа Лиги чемпионов.

    Между тем, как пишет "Спорт-Экспресс", руководство "Зенита" недовольно результатами, показываемыми командой. Со ссылкой на источники сообщается, что 71-летний румынский специалист доведет сезон в Санкт-Петербурге до конца чемпионата, но затем соглашение с ним будет расторгнуто.

    Смотрите также: Как "Динамо" разгромило "Александрию". Обзор матча

    По данным источника, место Луческу займет другой зарубежный тренер. Не исключено, что им станет Паулу Соуза или Чезаре Пранделли.

    Напомним, Мирча Луческу возглавил петербургский клуб летом 2016 года, до этого он 12 лет возглавлял донецкий "Шахтер". 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Петр Порошенко во время участия в акции "Первая минута мира"
    Украина, 8 и 9 мая: победа или примирение?
    Эммануель Макрон. Второй тур президентских выборов во Франции
    Эммануэль Макрон - новый президент Франции
    Торжественная церемония открытия Евровидения-2017
    Без России: старт Евровидения в Киеве
    Георгий Тука
    АТО в Донбассе: взрывы на дороге к "Саур-Могиле"