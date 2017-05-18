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    Тренер "Зенита" Луческу нелестно высказался в адрес журналистов

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    Наставник петербургской команды Мирча Луческу после матча "Зенит" - "Краснодар" досрочно покинул пресс-конференцию, после чего по-английски назвал журналистов глупыми людьми.
    Мирча Луческу. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 мая — РИА Новости Украина. Главный тренер ФК "Зенит" (Санкт-Петербург) Мирча Луческу на пресс-конференции после матча 29-го тура чемпионата России с "Краснодаром" назвал журналистов глупыми людьми, сообщает "Р-Спорт".

    "Зенит" в среду в домашнем матче обыграл "Краснодар" со счетом 1:0. Луческу досрочно покинул пресс-конференцию, после чего по-английски назвал журналистов глупыми людьми.

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    "Глупые люди (stupid people — англ.)", — сказал Луческу журналистам после просьбы оценить игру форварда Александра Кокорина в текущем сезоне.

    Ранее СМИ сообщали, что Луческу в конце мая уйдет с поста главного тренера "Зенита". 

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