Тренер "Зенита" Луческу нелестно высказался в адрес журналистов

КИЕВ, 17 мая — РИА Новости Украина. Главный тренер ФК "Зенит" (Санкт-Петербург) Мирча Луческу на пресс-конференции после матча 29-го тура чемпионата России с "Краснодаром" назвал журналистов глупыми людьми, сообщает "Р-Спорт".

"Зенит" в среду в домашнем матче обыграл "Краснодар" со счетом 1:0. Луческу досрочно покинул пресс-конференцию, после чего по-английски назвал журналистов глупыми людьми.

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"Глупые люди (stupid people — англ.)", — сказал Луческу журналистам после просьбы оценить игру форварда Александра Кокорина в текущем сезоне.

Ранее СМИ сообщали, что Луческу в конце мая уйдет с поста главного тренера "Зенита".