Турецкий клуб предложил Луческу пост гендиректора - СМИ

КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Турецкий футбольный клуб "Галатасарай" предлагает главному тренеру санкт-петербургского "Зенита" Мирче Луческу пост генерального или спортивного директора, сообщает Fotospor.

По информации издания, президент "Галатасарая" Дурсун Озбек несколько раз уже созванивался с 71-летним румынским специалистом. При этом Луческу готов прийти в стамбульский клуб вместе со своим сыном Рэзваном Луческу, который, в свою очередь, должен стать новым главным тренером "Галатасарая", сообщает Р-Спорт.

СМИ сообщали, что Луческу может быть отправлен в отставку с поста главного тренера "Зенита" в случае поражения от московского "Спартака", который в воскресенье обыграл петербургский клуб со счетом 2:1. Сам специалист накануне матча заявил, что спокойно примет отставку, если так решит руководство.

Луческу возглавлял "Галатасарай" с 2000 по 2002 год, под его руководством турецкий клуб выиграл Суперкубок УЕФА в 2000 году и чемпионат Турции-2001/02.

Под его руководством донецкий "Шахтер" восемь раз выигрывал чемпионат Украины — в 2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013 и 2014 годах.

В 2016 году Мирча Луческу занял 26-е место в списке 50 лучших тренеров 2016 года по версии британского журнала FourFourTwo.