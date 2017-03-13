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    Луческу близок к увольнению из российского "Зенита" – СМИ

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    Возглавляемый Мирчей Луческу "Зенит" после 19 туров занимает третье место в чемпионате России, отставая на восемь очков от лидера – московского "Спартака". В Лиге Европы петербургский клуб вылетел на стадии 1/16 финала.
    Мирча Луческу
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

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    КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Бывший главный тренер донецкого "Шахтера" Мирча Луческу, который сейчас является наставником петербургского футбольного клуба "Зенит", близок к увольнению со своего поста, сообщает Calciomercato со ссылкой на Sport Mediaset.

    "Зенит" после 19 туров занимает третье место в чемпионате России, отставая на восемь очков от лидера – московского "Спартака". В Лиге Европы петербургский клуб вылетел на стадии 1/16 финала, уступив бельгийскому "Андерлехту" по сумме двух матчей.

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    Напомним, румынский специалист Луческу подписал контракт с "Зенитом" по схеме "2+1", сменив на посту главного тренера команды португальца Андре Виллаш-Боаша. Луческу был назначен главным тренером "Зенита" в мае 2016 года.

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