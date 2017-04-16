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    Фотоленты

    Матч "Бастия" - "Лион": атака фанатов на футболистов

    (обновлено: )196
    Матч Бастия-Лион
    Матч Бастия-Лион
    Матч Бастия-Лион
    Матч Бастия-Лион
    Матч Бастия-Лион
    Матч Бастия-Лион
    Матч Бастия-Лион
    Матч Бастия-Лион
    OL_Plus / Twitter
    Матч Бастия-Лион
    Матч Бастия-Лион
    Mercato Foot‏ / Twitter
    Матч Бастия-Лион
    Матч Бастия-Лион
    OL_Plus / Twitter
    Матч Бастия-Лион
    Матч Бастия-Лион
    OL_Plus / Twitter
    Матч Бастия-Лион
    Матч Бастия-Лион
    FOOT Live News / Twitter
    Матч Бастия-Лион
    Матч Бастия-Лион
    OL_Plus / Twitter

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    Встречу "Бастии" с "Лионом" в рамках 33-го тура чемпионата Франции по футболу остановили после первого тайма, а после отменили из-за нападения болельщиков корсиканского клуба на игроков гостей. Об этом сообщает Франс Пресс.

    Смотрите также: Нефутбольное побоище. Беспорядки перед матчем "Лион" — "Бешикташ"

    Матч должен был начаться в 18:00 по Киеву. Во время разминки на стадион выскочили фанаты хозяев и напали на игроков "Лиона". Футболисты гостей вынуждены были покинуть поле. Игроки "Лиона" возобновили разминку через 40 минут, а матч начался с часовым опозданием, передает Р-Спорт.

    После первого тайма болельщики "Бастии" снова атаковали футболистов "Лиона". После консультаций представителей местных властей и Профессиональной лиги футбола (LFP) приняли решение игру не продолжать.

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