Болельщики "Спартака" во время матча потроллили Луческу огромным банером

КИЕВ, 16 апр – РИА Новости Украина. Болельщики "Спартака" во время матча с "Зенитом" растянули баннер, на котором изображен Мирча Луческу и написано: "В Питере — ныть". Как известно, экс-тренер "Шахтера" Луческу по ходу сезона неоднократно жаловался на судейство и вспоминал в интервью "Спартак".

"Спартак" в воскресенье обыграл "Зенит" в домашнем матче 23-го тура чемпионата России со счетом 2:1 благодаря голам Куинси Промеса и Александра Самедова. "Красно-белые" укрепили лидерство в турнирной таблице, набрав 54 очка, а "Зенит" остался на третьем месте (43 балла). Преимущество "Спартака" над идущим вторым ЦСКА (44 балла) за семь туров до завершения чемпионата составляет 10 очков.

"Никто не может достать "Спартак", "Спартак" только сам может подарить кому-то первое место", — сказал Луческу на пресс-конференции.

"Спартак" — цельный коллектив, способный играть в классный футбол, но не могу сегодня не отметить в составе соперника Промеса", — добавил румынский специалист.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер донецкого "Шахтера" Мирча Луческу, который сейчас является наставником петербургского футбольного клуба "Зенит", близок к увольнению со своего поста.